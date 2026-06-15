“国民的スターの毛髪”“野球界レジェンド飲みかけの水”…やくみつるの超激レア収集品に衝撃査定
やく「木村（拓哉）さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が、11日午後11時より放送された。。漫画家・コメンテーターのやくみつるが持ち込んだ「珍品コレクション」に衝撃の査定額がついた。
【動画】木村拓哉の髪の毛の価値は？査定額を予想するやくみつる
#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、“珍品コレクター”としての顔を持つやくが登場した。
自慢の「珍品コレクション」を査定に持ち込んだやくは、自宅取材で番組スタッフから「ジャスティン・ビーバーの髪の毛が1本407万円で売れた」と知らされた際、「ジャスティン・ビーバーが407万っていうのを基準にすると、木村（拓哉）さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」「キムタクのほうが遥かに上」と予想していた。
しかし、専門家たちによる査定が行われると、提示された金額は「0円」「2000円」、そして商業用カツラのグラム単価から算出された「0.18円（100g 1800円）」という非情な結果に。この衝撃の査定額に、MCの吉村崇も「やくさん、いい加減にしてくださいよ」と思わずツッコミを入れた。
さらに、これらのコレクションを売って「博物館を作りたい」と展望を語ったやくのため、番組は“家全体のコレクション”を一斉査定。やくが売ってもいいと思える金額のボーダーラインを「5000万円」と設定し期待が高まる中、3人の専門家たちから出された査定額は「100万円」「250万円〜」「500円〜1700円」と、こちらも予想を大きく下回る結果に。
まさかの査定額にやくもがく然とする中、「250万円〜」と査定した1人が「とりあえず500万円」と机の上に札束をドンと積み上げる波乱の展開を迎えた。果たして、目の前に積まれた500万円の現金を前に、やくが下した決断とは。
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が、11日午後11時より放送された。。漫画家・コメンテーターのやくみつるが持ち込んだ「珍品コレクション」に衝撃の査定額がついた。
【動画】木村拓哉の髪の毛の価値は？査定額を予想するやくみつる
#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、“珍品コレクター”としての顔を持つやくが登場した。
しかし、専門家たちによる査定が行われると、提示された金額は「0円」「2000円」、そして商業用カツラのグラム単価から算出された「0.18円（100g 1800円）」という非情な結果に。この衝撃の査定額に、MCの吉村崇も「やくさん、いい加減にしてくださいよ」と思わずツッコミを入れた。
さらに、これらのコレクションを売って「博物館を作りたい」と展望を語ったやくのため、番組は“家全体のコレクション”を一斉査定。やくが売ってもいいと思える金額のボーダーラインを「5000万円」と設定し期待が高まる中、3人の専門家たちから出された査定額は「100万円」「250万円〜」「500円〜1700円」と、こちらも予想を大きく下回る結果に。
まさかの査定額にやくもがく然とする中、「250万円〜」と査定した1人が「とりあえず500万円」と机の上に札束をドンと積み上げる波乱の展開を迎えた。果たして、目の前に積まれた500万円の現金を前に、やくが下した決断とは。