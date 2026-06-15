マツコ・デラックスが15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。家賃が安くて若い女性に人気急上昇中の「東京ノース」こと北区、豊島区、板橋区、練馬区について言及した。

「東京ノース」について聞かれたマツコは「初めて知りましたし、今日で忘れると思うけど」と前置きした上で「私がとても危惧しているのが、駒込、巣鴨、赤羽、十条とか。じじいがいっぱいいたはずなんですよ」と切り出した。

「こういう人たちが行くじゃないですか。『エモい』とか言ってね、もつ鍋屋とかに入って行くんですよ、土足で。そうすると、そこしか居場所のなかったじじいはどこに行ってるんだっていうね。赤羽だったら荒川ですよ。荒川の土手で飲んでますよ、くそじじいは」と状況を説明。

さらに「これはもうメディアとしての責任も感じてるんですけど、そういうところを取り上げるじゃない。せんべろの街とかいって。そうすると『イエー！』（とノリノリの若い女性）が行くじゃない。また1人1人とじじいが減っていくわけですよ。同じことが赤羽でも起きてるし、小岩、蒲田でも起きてる。小岩のじじいは江戸川で飲んでます。蒲田のじじいは多摩川で飲んでます」と一気に語り「河川敷に行ってください！」と投げかけた。