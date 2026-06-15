サッカーW杯日本のゴールにグラミー賞6年連続司会者が大絶叫！ コメント欄でも反響「日本チームは最高」
FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、強豪のオランダに対し、2対2で劇的なドローを決めた日本。南アフリカ出身のコメディアンで、『ザ・デイリー・ショー』のホストを務めたほか、グラミー賞の司会を6年連続で務めたトレバー・ノアが、自身のインスタグラムで大興奮の様子とともに中継した。
【動画】トレバー・ノア、日本のゴールに大絶叫！
「ワールドカップ・ウォッチ・パーティ」と題し、Religion of Sportsと共同で、ワールドカップ観戦動画をインスタグラムで公開しているトレバー。日本時間6月15日には、日本対オランダの試合を中継し、試合開始から88分、日本の同点ゴールが決まると、「おーーーー！ なんてことだ！ 日本の19番！ ヘッドはクレイジーだ！ なんてゴールだ」と絶叫。ゴールにつなげた背番号19番の小川航基のヘディングを絶賛した。
その後も、「なんてことだ。すごい。日本が88分でゴールを決めた。日本、なんてゴールなんだ」と興奮冷めやらぬ様子でコメント。投稿には「ゴーーーーーーール！！！ 日本が『早とちりするなよ』と言った。すごい試合だ！」とキャプションが添えられていた。
コメント欄にも反響が相次ぎ「日本はクラシックなサッカーで品格あるパフォーマンスを見せた。このゴールはまさに因果応報だ…最後にはダーティなプレーをしていたオランダをしてやった…頑張れ日本」「日本のプレーはブラジルよりもすごかった」「これぞ日本！ 素晴らしいファイティングスピリット」「容赦ない日本」「日本チーム最高」「サムライジャパンは礼儀正しく、クリーンで効率的なサッカーをする」「これまでで最高の試合だ」など、称賛の声が多数寄せられている。
引用：「トレバー・ノア」Instagram（＠trevornoah）
【動画】トレバー・ノア、日本のゴールに大絶叫！
「ワールドカップ・ウォッチ・パーティ」と題し、Religion of Sportsと共同で、ワールドカップ観戦動画をインスタグラムで公開しているトレバー。日本時間6月15日には、日本対オランダの試合を中継し、試合開始から88分、日本の同点ゴールが決まると、「おーーーー！ なんてことだ！ 日本の19番！ ヘッドはクレイジーだ！ なんてゴールだ」と絶叫。ゴールにつなげた背番号19番の小川航基のヘディングを絶賛した。
コメント欄にも反響が相次ぎ「日本はクラシックなサッカーで品格あるパフォーマンスを見せた。このゴールはまさに因果応報だ…最後にはダーティなプレーをしていたオランダをしてやった…頑張れ日本」「日本のプレーはブラジルよりもすごかった」「これぞ日本！ 素晴らしいファイティングスピリット」「容赦ない日本」「日本チーム最高」「サムライジャパンは礼儀正しく、クリーンで効率的なサッカーをする」「これまでで最高の試合だ」など、称賛の声が多数寄せられている。
引用：「トレバー・ノア」Instagram（＠trevornoah）