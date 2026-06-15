「瞳の位置も変えた」恋人の余命宣告を乗り越えて結婚の女優シン・ミナ、新作で視覚障害者を演じる

女優シン・ミナが、映画『瞳』（原題）における視覚障害者の演技の裏話を伝えた。

6月15日、映画『瞳』のメディア配給試写会が、ソウル龍山（ヨンサン）区のCGV龍山アイパークモールで開催された。シン・ミナ、俳優キム・ナムヒ、ヨム・ジホ監督が出席した。

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『瞳』は、遺伝性の病によって視力を次第に失いつつあるソジンが、双子の妹の死をめぐる疑惑を暴くなかで、その実体を知ることになるサスペンススリラーだ。

劇中、シン・ミナは視覚障害者の妹ソインと、次第に視力を失っていく姉ソジンの2役を演じ、1人2役の熱演を繰り広げた。

（写真提供＝OSEN）シン・ミナ

これについて、シン・ミナは「瞳の位置を変えるといった試みをした。ソジンが現在置かれている状況のディテールを活かそうとした」と伝えた。

続けて、「後半で、ソジンが手術をした後に包帯を巻いて撮影をしたが、実際に目が見えない状態になると、小さな音まで、むしろ聴覚がさらに敏感になった。そこから来る恐怖や、目を閉じる前の位置と状況を把握して、目を閉じようとした」と説明した。

また、彼女は「ソジンが怯えるだろうと考えながら、演技した。映画でソジンの感情に寄り添い、共感していただいて、恐怖が一緒に伝わることを願いながら演技をした」と伝えた。

なお、『瞳』は来る6月24日に韓国で公開される予定だ。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。