熊本が石川海斗との契約継続を発表…今季B2アシスト王の司令塔「優勝目指して戦いましょう」

6月15日、熊本ヴォルターズは、石川海斗と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。なお、石川は2027－28シーズンまでの複数年契約を結んでいる。

東京都出身で35歳の石川は、170センチ72キロのポイントガード。日本大学を卒業後、日立サンロッカーズ東京でキャリアをスタートさせ、岩手ビッグブルズ、仙台89ERS、信州ブレイブウォリアーズ、熊本、ファイティングイーグルス名古屋、信州を経て、2025－26シーズンから熊本へ復帰した。

今シーズンはB2リーグ戦55試合に出場し、44試合で先発。1試合平均25分40秒のプレータイムで11.5得点、2.0リバウンド、6.1アシスト、0.8スティールを記録し、B2アシスト王に輝いた。

今回の発表に際し、石川はクラブを通じて「2026－27シーズンも熊本ヴォルターズでプレーさせて頂くことになりました」とあいさつ。2025－26シーズンを「ジェットコースターのようなシーズン」と表現しながら、「このチームはどんな困難な状況になったとしても諦めないチームだという事も証明できた」と振り返った。

その上で、「僕は『このチームを優勝させる為に帰ってきた』と言いました。2025－26シーズン果たせなかったこの約束を、Bリーグワンで果たしたいと思っています」と決意を表明。「初代王者は特別な物になると思いますし、この熊本ヴォルターズの未来にとっても大きなモノになると思いますので、ぜひ一緒に優勝目指して戦いましょう！！」とブースターへ呼びかけた。





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