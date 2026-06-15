Bワン参入の立川が小玉大智、奥田雄伍らの獲得を発表…「エナジー全開で顔晴ります」

6月15日、来シーズンから「B.LEAGUE ONE（Bワン）」へ参入する立川ダイスは、小玉大智、奥田雄伍との2026－27シーズンの選手新規契約に合意したことを発表した。なお、両選手とは2028－29シーズンまでの複数年契約を結んだことが明かされている。

東京都出身で現在25歳の小玉は、185センチ100キロ。東海大学を卒業後、2023年1月に信州ブレイブウォリアーズへ練習生として加入し、その後選手契約を締結した。立川では、恩師である陸川章ヘッドコーチや木村真人ゼネラルマネージャーと再び共闘することとなる。

広島県出身で現在27歳の奥田は、176センチ75キロ。九州共立大学を経て熊本ヴォルターズや金沢武士団でプレーし、2023－24シーズンからの3シーズンは愛媛オレンジバイキングスに在籍していた。

また、同日には野口侑真（前秋田ノーザンハピネッツ）と、小玉と同じく東海大学出身で陸川HCの教え子にあたる長尾光輝（前新潟アルビレックスBB）の新規加入も併せてアナウンスされている。

今回の契約合意に際して、小玉と奥田がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

▼小玉大智



「陸川HC、木村GMと再びバスケットをさせていただけることがとてもうれしいです！！



観ている人がフルフルワクワクするようなチームを作っていきます！ B.ONE初の優勝を勝ち取りましょう！ エナジー全開で顔晴ります（頑張ります）ので、皆さんもついてきてください！」

▼奥田雄伍



「新たな環境でプレーできることに大きな喜びと責任を感じています。これまで支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、日々成長を続けながらチームの勝利に貢献できるよう全力で取り組みます。



コートでは自分らしくハードワークし、泥臭く戦う姿勢を体現していきます」

【動画】立川ダイス｜PLAYOFFS無敗の強さでレギュラーシーズン6位から頂点へ