千葉ジェッツ一筋の原修太が契約継続…Bプレミア初年度も地元残留「チームに貢献できるよう頑張ります」

6月15日、千葉ジェッツは、原修太と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。

千葉県出身で32歳の原は、187センチ96キロのシューティングガード兼スモールフォワード。国士舘大学を卒業後、2015年に千葉Jへ加入し、プロキャリアを通じて同クラブ一筋でプレーしてきた。日本代表としても「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」や「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」などに出場した実績を持つ。

今シーズンはB1リーグ戦59試合に出場し、47試合で先発。1試合平均22分50秒のプレータイムで6.4得点、2.2リバウンド、2.6アシストを記録した。フィールドゴール成功率は48.6パーセント、3ポイント成功率は35.6パーセントをマークし、チャンピオンシップでも5試合に出場した。

2022－23シーズンにはレギュラーシーズンベストファイブに選出された実績を持ち、強靭なフィジカルを生かしたディフェンスと勝負強いショットで長年チームを支えてきた原。Bプレミア初年度となる2026－27シーズンも、千葉Jの中核としてプレーすることになった。

今回の発表に際し、原はクラブを通じて「いつも応援ありがとうございます。2026－27シーズンも千葉ジェッツでプレーすることになりました」とコメント。「チームに貢献できるよう頑張ります。よろしくお願いします！」とブースターへメッセージを送った。











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