【サッカーW杯】ハイヒール・モモコ、“現地観戦”で「次男が地元のテレビに」 インタビュー受けるショット公開
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが15日、自身のインスタグラムを更新。サッカーW杯を現地で観戦した写真を公開し、次男が現地メディアからインタビューを受けたことを明かした。
【写真】ハイヒール・モモコ＆次男、地元メディアからインタビュー受ける様子（4枚目）
投稿で、「本当に良い試合でした」「同点で盛り上がりました」「観客もみんな楽しみました」と、絵文字を添えてコメント。『FIFAワールドカップ2026』日本代表の初戦（対オランダ代表戦）を行うアメリカ・ダラスでの様子をつづり、「ダラスのこといっぱい教えてくれた皆様、ありがとうございました」「ほっぺたシールくれた人もありがと」と感謝を伝えた。
続けて「素敵な旅でした」「さぁ帰って働こう」とコメント。「ちなみに最後の写真は、次男が地元のテレビにインタビューしてもらってた時の1枚 私は横で笑ってただけ」と、インタビューに応えるシーンのショットも公開。ハッシュタグに「ワールドカップ 楽しかった 次男がテレビに」と添えられている。
【写真】ハイヒール・モモコ＆次男、地元メディアからインタビュー受ける様子（4枚目）
投稿で、「本当に良い試合でした」「同点で盛り上がりました」「観客もみんな楽しみました」と、絵文字を添えてコメント。『FIFAワールドカップ2026』日本代表の初戦（対オランダ代表戦）を行うアメリカ・ダラスでの様子をつづり、「ダラスのこといっぱい教えてくれた皆様、ありがとうございました」「ほっぺたシールくれた人もありがと」と感謝を伝えた。
続けて「素敵な旅でした」「さぁ帰って働こう」とコメント。「ちなみに最後の写真は、次男が地元のテレビにインタビューしてもらってた時の1枚 私は横で笑ってただけ」と、インタビューに応えるシーンのショットも公開。ハッシュタグに「ワールドカップ 楽しかった 次男がテレビに」と添えられている。