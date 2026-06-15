山下蘭が姉・山下美夢有のメジャー大会を観戦 オフウィークには仲良く西海岸旅行を満喫！
山下美夢有の妹、山下蘭が米国西海岸から自身のインスタグラムを3つ続けて更新した。1つ目はリビエラCCで開催されたメジャー大会「全米女子オープン」で姉を応援したこと。3つ目はロサンゼルスから南へ約200キロ離れたサンディエゴまで移動し、パドレスのホーム球場で野球観戦を楽しんだことだった。そして紹介する2つ目の投稿ではロス市内とその周辺を観光する写真を公開した。
【写真】雰囲気が違う？ 髪を下ろした山下美夢有と妹・蘭の2ショット（全7枚）
姉の美夢有と一緒に訪ねたのは海岸に面した人気リゾートのサンタモニカ、野外型ショッピングモールの「ザ・グローブ」、そして映画界の代名詞ともなっているハリウッドだ。シカゴから続く旧幹線道路「ルート66」の終点だったサンタモニカにある看板と一緒に撮った写真。敷地内を路面電車が走るザ・グローブで撮った2ショットでは、美夢有が髪を下ろしいつもとは違った雰囲気を見せていた。そしてサンタモニカ・ピアにあるゲームセンターで人気フォトスポットになっている大きな椅子に座った写真など、観光を満喫していた。投稿を見たファンからは「ステキな姉妹です」「二人とも可愛すぎ」など、リラックスした2人の写真を称賛するコメントが次々に寄せられていた。山下美夢有は先週のダブルス戦は欠場したが、今シーズンはこれまで11試合に参戦し10試合で予選を通過。トップ10には5回入るという上位で安定した成績を残し、世界ランキングも日本人選手最上位の8位（6月9日発表）につけている。今週はミシガン州で開催される「マイヤーLPGAクラシック」に参戦予定だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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