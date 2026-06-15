menuは15日、デリバリーアプリ「menu」で、サッカー観戦需要に合わせた5週間連続のキャンペーン「おうちで観戦！ サッカー応援フェア」を開始した。期間は7月20日まで。

同キャンペーンでは、人気飲食チェーンや地域の飲食店など660店舗が参加し、試合観戦時の食事やおつまみに適した対象商品を10％以上の割引価格で提供する。対象店舗は週替わりで入れ替わる。「パンチョ」や「杉玉」「ピザハット」「上島珈琲店」などの人気ブランドが対象期間ごとに順次登場する。

「Pontaパス」の会員向けには、対象商品の割引と併用できる総額1500円分のクーポンを5週間連続で毎週配布する。配布されるクーポンは、商品代金1500円以上の注文で利用できる500円分クーポン1枚と、3000円以上の注文で利用できる1000円分クーポン1枚の計2種類となる。

実施期間 対象店舗 6月15日（月）～6月21日（日） パンチョ、杉玉、タレカツ、上島珈琲店 6月22日（月）～6月28日（日） ピザハット、回転寿司みさき、がんこ 6月29日（月）～7月5日（日） パンチョ、杉玉、タレカツ、上島珈琲店 7月6日（月）～7月12日（日） ピザハット、回転寿司みさき、がんこ 7月13日（月）～7月20日（月） パンチョ、杉玉、タレカツ、上島珈琲店