元サッカー日本代表の前園真聖氏が１５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。サッカーＷ杯の日本対オランダ戦について、中沢佑二氏とともに解説を行った。

番組ではオランダにおいつき、２−２のドローに持ち込んだ日本代表の戦いを振り返った。

その中で１点リードされた中村敬斗の股抜きシュートでの同点弾について解説が行われた。中沢氏が実際に実演してくれることとなり、南波雅俊アナが中村敬斗を、恵俊彰がゴールキーパーを、中沢氏が相手ディフェンスを実演することになった。

だが、南波アナが少し手間取っていたことから、見るに見かねて？前園氏が「ちょっとやりますよ」と名乗りを上げた。前園氏は２月にテレビ東京系のバス旅番組の収録中に右半月板を損傷し、３月に手術を受けたこともあり、恵は「いいの？気を付けてよ」と心配。前園氏は右膝を押さえ、グルグル回すと、ゆっくりと実演し解説。「（ボールを）止めますよね、こっちに運びながら…」といってゆっくりボールを蹴り、スタジオは「おお」の声が。立川志らくも「今聞けば分かるけど、それを瞬時にやってるとは…」と驚きの声を上げていた。