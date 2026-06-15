「まるでプロレス」「相手を正面から殴った」オランダ代表10番の日本戦での“愚行”に批判殺到！「ボールを完全に無視した」【W杯】
現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループF第１戦で、森保一監督が率いる日本代表がオランダ代表と対戦。２−２で引き分けた。
この試合に途中出場したオランダ代表の10番を背負うFWメンフィス・デパイの“愚行”が話題を呼んでいる。日本が１−２とリードされ迎えた83分、ルーズボールの競り合いの際に谷口彰悟に突進。左腕で谷口の顔面を強打する格好となり、イエローカードを受けた。
オランダメディア『FC.UPDATE』によれば、このプレーに対してベルギーの有名解説者フィリップ・ヨース氏は「彼は谷口しか見ていない。本当に馬鹿げたファウルだ。イエローカードで済んでよかったと思うべきだ」と怒りを露わにする。
また、「多くの人が退場すべきだったと考えている」とし、「あるユーザーはXに『彼はボールをプレーするつもりは全くなく、肘で相手を正面から殴った』と書き込んでいる」と報じた。
『soccernews』も、「これはレッドカードに値するプレーだったのではないか？ボールを完全に無視して、日本のディフェンダー、谷口に激しく体当たりした」と報道。
ファンからは「まるでプロレスみたいだ」「彼はアメリカンフットボールの本場に敬意を表している。なんてクレイジーな動きだ」といった声があがったと紹介している。
このラフプレーには母国でも批判が殺到しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
この試合に途中出場したオランダ代表の10番を背負うFWメンフィス・デパイの“愚行”が話題を呼んでいる。日本が１−２とリードされ迎えた83分、ルーズボールの競り合いの際に谷口彰悟に突進。左腕で谷口の顔面を強打する格好となり、イエローカードを受けた。
また、「多くの人が退場すべきだったと考えている」とし、「あるユーザーはXに『彼はボールをプレーするつもりは全くなく、肘で相手を正面から殴った』と書き込んでいる」と報じた。
『soccernews』も、「これはレッドカードに値するプレーだったのではないか？ボールを完全に無視して、日本のディフェンダー、谷口に激しく体当たりした」と報道。
ファンからは「まるでプロレスみたいだ」「彼はアメリカンフットボールの本場に敬意を表している。なんてクレイジーな動きだ」といった声があがったと紹介している。
このラフプレーには母国でも批判が殺到しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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