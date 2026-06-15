家族4人で映画館へ行ったら、チケット・ポップコーン・交通費で「1万円超え」に…。妻は「たまの休日ならいいでしょ」と言いますが、レジャー費としては高すぎるのでしょうか？

映画館で1万円超えは珍しくない？ 家族4人の費用相場を計算

家族4人で映画館へ行く場合、想像以上にお金がかかることがあります。

例えば、映画チケットを大人2人、小中学生2人で購入すると、地域や映画館にもよりますが合計で6000円程度になることがあります。さらにポップコーンやドリンクを家族で購入すると2000～3000円ほどかかり、自家用車のガソリン代や駐車場代、電車代などの交通費を加えると、総額が1万円を超えるケースは十分に考えられます。

そのため、「映画館に行っただけで1万円超え」と聞くと高額に感じるかもしれませんが、現在の料金水準を考えると決して珍しい金額ではありません。

特に話題作や長期休暇中は関連グッズを購入する家庭もあり、その場合はさらに出費が増えることもあります。映画鑑賞そのものだけでなく、家族で外出を楽しむイベント全体として考えると、1万円程度の支出になることは自然な結果ともいえるでしょう。



統計データで見る4人世帯の教養娯楽費

では、家計全体から見て映画館で1万円使うことは高すぎるのでしょうか。

総務省統計局の「家計調査（家計収支編）2025年 二人以上世帯」によると、4人世帯の1ヶ月の平均消費支出は36万2923円、教養娯楽費は3万6710円となっています。教養娯楽費には映画や旅行、スポーツ観戦、趣味に関する支出などが含まれます。

このデータを基に考えると、映画館で使った1万円は、4人世帯の月間教養娯楽費3万6710円の約27％に相当します。

割合だけを見ると決して小さくありません。しかし、教養娯楽費は毎月均等に使うものではなく、旅行やテーマパーク、映画鑑賞など特定の日にまとまって使うことが一般的です。

例えば、月に1回だけ家族で映画を観に行き、それ以外は大きなレジャー支出がなければ、教養娯楽費の範囲内に収まる可能性があります。反対に、映画だけでなくテーマパークや旅行などにも頻繁に行っている場合は、家計全体への影響が大きくなるため注意が必要です。

大切なのは、「1回で1万円使ったこと」ではなく、「毎月のレジャー費の総額が家計に見合っているか」を確認することです。



レジャー費は金額よりも家計とのバランスが大切

妻の「たまの休日ならいいでしょ」という考え方には一定の合理性があります。

家計は将来のための貯蓄も重要ですが、家族との時間や思い出づくりも生活の満足度を高める大切な支出です。特に子どもが成長する時期は限られているため、家族で同じ体験を共有できる機会には価値があります。

もちろん、毎週のように1万円以上のレジャー費を使っている場合は見直しが必要かもしれません。その場合は、映画館の割引サービスを活用したり、飲食物にかける費用を調整したりすることで、家族の楽しみを維持しながら支出を抑えることができます。

一方で、数ヶ月に1回程度の家族イベントであれば、統計上の教養娯楽費と比較しても極端に高い支出とは言い切れません。家計に無理がなく、必要な生活費や貯蓄を確保できているのであれば、家族の思い出づくりにお金を使うことには十分な意義があります。

家族4人で映画館へ行き、チケット代やポップコーン代、交通費を合わせて1万円を超えることは、現在の物価や料金水準を考えると珍しいことではありません。

重要なのは、その支出額だけを見て判断するのではなく、家計全体の中で無理のない範囲かどうかを確認することです。家族の楽しみと将来への備えの両方を意識しながら、それぞれの家庭に合ったレジャー費の使い方を考えていくとよいでしょう。



出典

e-Stat政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 2025年 ＜用途分類＞1世帯当たり1か月間の収入と支出 表番号 3-1 世帯人員別

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー