◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

前走の立雲峡Ｓを直線一気で快勝したスイープアワーズ（牡６歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父ディープインパクト）に注目する。

同レースは今回と同じ阪神・芝１６００メートルの条件だったが、道中は３コーナー付近から最後方を追走。ロス無くインを立ち回り、直線では大外を選択した。よれることなく真っすぐと、後肢の強い蹴りで一気に加速し、次位と０秒７差の上がり最速３２秒９の末脚を繰り出し、３／４馬身差で鮮やかに差し切った。

勝ち時計は１分３１秒６と優秀。今回の登録２０頭中、当舞台での持ち時計は１位。３勝クラスの一戦だったが、メンバーレベルも高かった。なにより、当日の内有利の馬場を感じさせないレースぶりだった。

母は２００５年の宝塚記念などＧ１・３勝を挙げたスイープトウショウ。本馬はラストクロップとなるが、その母も６歳時には読売マイラーズＣで前有利の中、最速の末脚を繰り出し、２着と追い込んだ。血統的にも後押しの利く舞台で、初の重賞挑戦でも楽しみだ。