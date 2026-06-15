菊地祥平氏が川崎ブレイブサンダースへ“復帰”…ディベロップメントサポートコーチに

川崎ブレイブサンダースは6月15日、菊地祥平氏がディベロップメントサポートコーチとして加入することを発表した。同職は新たに設けられたもので、主に選手個人のスキルアップや育成を専門に支えるポジションとして、アシスタントコーチ陣と連携しながら個の成長をサポートする役割を担うという。

菊地氏は8月に42歳の誕生日を迎える元選手。日本大学山形高校、日本大学を経て、2007年に東芝ブレイブサンダース（現川崎）でキャリアを始めた。6シーズンにわたって在籍し、トヨタ自動車アルバルク東京（現アルバルク東京）へ移籍すると、Bリーグ開幕後はチームの連覇に貢献した。越谷アルファーズで2シーズンを過ごし、2024－25シーズンにA東京へ復帰。2025－26シーズンまで旧リーグ時代を含めて845試合に出場し、現役を引退した。

菊地氏は公式HPで「今シーズンから川崎ブレイブサンダースでディベロップメントサポートコーチを務めさせていただくことになりました。コーチとしての第一歩をプレーヤーとして初めて所属したブレイブサンダースで迎えられること、大変光栄です。サンダースファミリーの皆さんと共に最高の景色を見れるように精一杯HC、AC、選手のサポートをしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします」とコメントした。

また、クラブは「現役生活を長きにわたり支えた高いプロ意識と、引退直後だからこそ持てるリアルな選手目線を活かし、若手選手を中心にプロとしての姿勢や技術をチームに植え付け、組織の底上げに貢献してくれるものと見込んでいます」と期待を寄せた。

なお、川崎は桶谷大ヘッドコーチを招へい。勝久ジェフリーアソシエイトコーチや青木勇人ACが残留し、名古屋ダイヤモンドドルフィンズから川原侑大ACが新たに加入した。