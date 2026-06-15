きょう放送『テレビ×ミセス』、新ショット」解禁 AI「Story」でコラボ＆人生にミセスが深く迫る
Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系『テレビ×ミセス』（後8：55）がきょう15日に放送。新ショットが解禁となった。
【番組カット】名曲「Story」をコラボ合唱する大森元貴＆AI
今回は特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」をコラボで披露し、歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。さらに、人気企画の「大人しりとり」やロケ企画「スター発掘×ミセス」など、今回も盛りだくさんの1時間となる。
ゲストアーティストはAI。2005年にリリースされ、同年の『NHK紅白歌合戦』でも披露された、人と人との深い絆を歌う国民的大ヒット曲「Story」を、ミセスと共に一夜限りのスペシャルコラボでお届けする。またトークでは、AIを近くで支えてきた家族も登場。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。そんな中、AIから「ミセス大森がムカつく！」というまさかの言葉が飛び出す。スタジオは騒然となるが、その言葉に込められた真意が説明される。
「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」では、ゲストの出川哲朗、チョコレートプラネット、中岡創一（ロッチ）、中澤裕子、辻希美が参戦。今回はミセスチームとチョコレートプラネットチームに分かれて競い合う。前回の放送で“音楽界の出川哲朗”に任命されたミセス・藤澤涼架が今回も大はしゃぎ。チョコプラが“大人力”を見せる一方、辻の珍回答によってミセスチームは一気に大ピンチに。ミスを重ねて完全な子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。
ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する人気企画「スター発掘×ミセス」第二弾も放送。今回は文武両道の名門高校へ潜入し、「自慢の友達」を調査する。サプライズ訪問で学校中が大盛り上がり＆生徒たちも大興奮で笑いあり、涙ありの展開に。さらに、若井滉斗と藤澤が人生初の一発ギャグに挑戦する。
【番組カット】名曲「Story」をコラボ合唱する大森元貴＆AI
今回は特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」をコラボで披露し、歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。さらに、人気企画の「大人しりとり」やロケ企画「スター発掘×ミセス」など、今回も盛りだくさんの1時間となる。
「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」では、ゲストの出川哲朗、チョコレートプラネット、中岡創一（ロッチ）、中澤裕子、辻希美が参戦。今回はミセスチームとチョコレートプラネットチームに分かれて競い合う。前回の放送で“音楽界の出川哲朗”に任命されたミセス・藤澤涼架が今回も大はしゃぎ。チョコプラが“大人力”を見せる一方、辻の珍回答によってミセスチームは一気に大ピンチに。ミスを重ねて完全な子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。
ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する人気企画「スター発掘×ミセス」第二弾も放送。今回は文武両道の名門高校へ潜入し、「自慢の友達」を調査する。サプライズ訪問で学校中が大盛り上がり＆生徒たちも大興奮で笑いあり、涙ありの展開に。さらに、若井滉斗と藤澤が人生初の一発ギャグに挑戦する。