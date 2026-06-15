『時すでにおスシ!?』撮了後の“渚”中沢元紀のイケメン行動、永作博美が明かす
女優の永作博美が14日にInstagramを更新し、9日に最終回を迎えた主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）のオフショットを公開。息子役を演じた中沢元紀の“イケメン行動”を明かした。
【別カット】「ホントの親子みたい」な永作博美と中沢元紀
ドラマ『時すでにおスシ!?』は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。本作で中沢は社会人となったみなとの息子・渚を演じていた。
最終回放送後に永作が投稿したのは、クランクアップを迎えた中沢とのオフショット。写真には、撮影で訪れた浜松で餃子店に入った永作と中沢の2ショットや、会計をする中沢の隣で照れ笑いを浮かべる永作の姿が収められている。投稿の中で永作は中沢が浜松餃子をご馳走してくれたことを明かしつつ「しかし、、この奢り…いつ返せるのか」とコメントしている。
この投稿にファンからは「ホントの親子みたい」「息子くん頼もしくなりましたね」「こんな息子だったら安心だわ」などの声が寄せられていた。
引用：「永作博美」Instagram（@noboomanzaishi）
【別カット】「ホントの親子みたい」な永作博美と中沢元紀
ドラマ『時すでにおスシ!?』は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。本作で中沢は社会人となったみなとの息子・渚を演じていた。
この投稿にファンからは「ホントの親子みたい」「息子くん頼もしくなりましたね」「こんな息子だったら安心だわ」などの声が寄せられていた。
引用：「永作博美」Instagram（@noboomanzaishi）