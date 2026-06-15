ママさんが起きるのを、お布団のそばでじっと待つ子猫たち。お布団をめくってあげると…？可愛すぎる子猫たちの姿が、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で119万再生を突破し、「この美味しそうなおまんじゅうはどこで売ってますか？笑」「起きたら目の前にこれってヤバイな」といった声があがりました。

【動画：ママが起きるのを『じっと待っていた子猫たち』→布団をめくってあげると…尊い光景】

仲良し兄妹猫ちゃん♡

TikTokアカウント「@soramame509」に投稿されたのは、シャム猫の「ララ」くんと「ココ」ちゃんが子猫の頃に見せた、可愛らしい“お布団待ち”の様子をおさめた動画です。

ララくんとココちゃんは、先住のポメラニアン「そら」ちゃん、スコティッシュフォールドの「まめ」くん、ノルウェージャンの「なつ」くん、そしてうさぎさんと共に暮らす、仲良し兄妹猫ちゃん。

お布団待ち

そんなふたりがまだ子猫だった頃、ママさんのお布団に入りたくて、そばで起きてくれるのをじっと待っていてくれたのだそう。仲良く一列になってお座りをしてる姿がなんとも愛らしく、思わずキュンとしてしまいます。

ララくんが可愛らしい声で鳴いてアピールをすると、その後に続くようにココちゃんも小さく鳴いていたのだとか。ふたりはママさんが差し出した人差し指の匂いを、順番にくんくんと確認。その後、ママさんがお布団を上げて作ってくれたスペースに、真っ先に入っていったのはココちゃんだったそう。

動けなくなる幸せ

ココちゃんは中でくるりと方向転換をすると、ゆっくりと体勢を整え、すぐにリラックスモードに。一方のララくんは、お布団の外にある何かが気になってしまった様子。

可愛いふたりがお布団の中に入ってくれると、ママさんは潰してしまわないようにと、動けなくなってしまうそう。それでも、こんなに可愛らしい子と添い寝ができるのなら、身動きが取れなくなるのも大歓迎したくなります。

じっとママさんの近くで待機している、クリクリお目目のふたりが可愛すぎるこの動画は、視聴者から「『にゃー！』じゃなくて『ぬぁ～…』って静かに待ちつつ鳴くの優しくて好き」「めっちゃラボットそっくりすぎる！可愛いい」「可愛すぎてそのままスヤァ…って二度寝スタートしそう」「かわいすぎる、むりぃ♡」「目がくりくり過ぎて一瞬ぬいぐるみかと思った可愛すぎ♡」「可愛過ぎて混乱する」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@soramame509」では、仲良し兄妹のララくんココちゃん以外にも、そらちゃんを始めとした先住動物ちゃんたちの、見ているだけで幸せになれる、まったりとした日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@soramame509」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。