ママが起きるのを『じっと待っていた子猫たち』→布団をめくってあげると…尊い光景が119万再生「可愛すぎて涙が出る」「たまらんねｗ」
ママさんが起きるのを、お布団のそばでじっと待つ子猫たち。お布団をめくってあげると…？可愛すぎる子猫たちの姿が、反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で119万再生を突破し、「この美味しそうなおまんじゅうはどこで売ってますか？笑」「起きたら目の前にこれってヤバイな」といった声があがりました。
【動画：ママが起きるのを『じっと待っていた子猫たち』→布団をめくってあげると…尊い光景】
仲良し兄妹猫ちゃん♡
TikTokアカウント「@soramame509」に投稿されたのは、シャム猫の「ララ」くんと「ココ」ちゃんが子猫の頃に見せた、可愛らしい“お布団待ち”の様子をおさめた動画です。
ララくんとココちゃんは、先住のポメラニアン「そら」ちゃん、スコティッシュフォールドの「まめ」くん、ノルウェージャンの「なつ」くん、そしてうさぎさんと共に暮らす、仲良し兄妹猫ちゃん。
お布団待ち
そんなふたりがまだ子猫だった頃、ママさんのお布団に入りたくて、そばで起きてくれるのをじっと待っていてくれたのだそう。仲良く一列になってお座りをしてる姿がなんとも愛らしく、思わずキュンとしてしまいます。
ララくんが可愛らしい声で鳴いてアピールをすると、その後に続くようにココちゃんも小さく鳴いていたのだとか。ふたりはママさんが差し出した人差し指の匂いを、順番にくんくんと確認。その後、ママさんがお布団を上げて作ってくれたスペースに、真っ先に入っていったのはココちゃんだったそう。
動けなくなる幸せ
ココちゃんは中でくるりと方向転換をすると、ゆっくりと体勢を整え、すぐにリラックスモードに。一方のララくんは、お布団の外にある何かが気になってしまった様子。
可愛いふたりがお布団の中に入ってくれると、ママさんは潰してしまわないようにと、動けなくなってしまうそう。それでも、こんなに可愛らしい子と添い寝ができるのなら、身動きが取れなくなるのも大歓迎したくなります。
じっとママさんの近くで待機している、クリクリお目目のふたりが可愛すぎるこの動画は、視聴者から「『にゃー！』じゃなくて『ぬぁ～…』って静かに待ちつつ鳴くの優しくて好き」「めっちゃラボットそっくりすぎる！可愛いい」「可愛すぎてそのままスヤァ…って二度寝スタートしそう」「かわいすぎる、むりぃ♡」「目がくりくり過ぎて一瞬ぬいぐるみかと思った可愛すぎ♡」「可愛過ぎて混乱する」といったコメントがよせられました。
TikTokアカウント「@soramame509」では、仲良し兄妹のララくんココちゃん以外にも、そらちゃんを始めとした先住動物ちゃんたちの、見ているだけで幸せになれる、まったりとした日常の様子を楽しむことができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「@soramame509」さま
執筆：Megumi
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。