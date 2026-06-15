“執念のドロー”森保ジャパンは「崩すのが難しかった」オランダ主将が称賛「非常にコンパクトな守備」【W杯】

日本の組織的な守備にオランダも苦しんだ(C)Getty Images

難敵を相手に“執念のドロー”だ。

現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）F組初戦が米テキサス州ダラスで行われ、森保一監督率いる日本代表（FIFAランク18位）は、オランダ代表（同8位）と対戦。2−2で引き分け、大きな勝ち点1を手にした。この戦いぶりには、相手主将も舌を巻いている。

【動画】中村敬斗の右足！ 小川航基のヘディング！！ オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る

50分にフィルジル・ファン・ダイクの頭で先制された日本代表は、57分に中村敬斗の右足でタイスコアに戻す。さらに64分、クリセンシオ・サマーフィルの左足で再びリードを許すが、88分に右コーナーキックを小川航基が頭で合わせると、これが鎌田大地に当たり、劇的な同点弾となった。

後半終了間際で追いつかれる展開には、世界屈指の実力者も悔しさを隠せない。試合後、オランダ公共放送『NOS』のフラッシュインタビューに応じたファン・ダイクは、「セットプレーやカウンターなどで、危険な状況になり得るとわかっていた」と緊迫のラスト数分を振り返っている。