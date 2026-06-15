磐田の新監督は秋葉忠宏氏に決定「心が燃えたぎっています！」…2025年までは“宿敵”清水を指揮
ジュビロ磐田は15日、2026−27シーズンからの新監督に秋葉忠宏氏を迎え入れたことを発表した。同時に、三浦文丈監督の契約解除も伝えられている。
磐田は明治安田J2・J3百年構想リーグを全40チーム中32位で終えた。同シーズンは、2025年9月より磐田でコーチを務めていた志垣良氏を監督に据えて、同監督下でスタートしたものの、地域リーグラウンド・EAST−Bグループで低迷が続き、4月22日には同監督との契約解除を発表。コーチを務めていた三浦氏が監督に内部昇格すると、その後は地域リーグラウンドを3勝、1PK勝ち、1PK負け、2敗の成績で終えていた。プレーオフステージでは、栃木シティ、FC大阪にPK戦で連敗を喫し、先の通り32位フィニッシュ。この結果を受けて、三浦監督体制はわずか2カ月ほどで終焉を迎えた。
磐田を離れるにあたって、三浦氏はクラブを通して次のようにコメントを発表している。
「まず初めに、百年構想リーグという特別なシーズンをともに戦ってくださった、ジュビロ磐田に関わるすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。シーズン開始当初はコーチとして、そしてシーズン途中からは監督としてチームに関わらせていただきましたが、私自身、このシーズンの成績は満足できるものではありませんでした。ファン・サポーターの皆さまも同じ思いだったと思います。皆さまの期待に応える結果を残すことができず、自分自身の力不足を強く感じています。申し訳ありませんでした」
「そのような状況の中でも、ホーム、アウェイにかかわらず、ファン・サポーターの皆さまがスタジアムに足を運び、最後まで一緒に戦ってくださったことに心から感謝しています。思うような結果を届けられなかった試合の後にも、『次だ』『まだここからだ』と前向きな声をかけていただいたことは、私にとって大きな力となりましたし、決して忘れることはありません」
「まもなく始まる2026−27シーズンは、ジュビロ磐田にとって新たなスタートになります。新しい体制のもと、チームが強い気持ちとパワーを持って戦い、J1昇格を成し遂げてくれることを願っています。立場は変わりますが、これからもジュビロ磐田を応援しています。本当にありがとうございました」
磐田の新監督に就任する秋葉氏は、1975年10月13日生まれの現在50歳。現役時代はジェフユナイテッド市原（現：ジェフユナイテッド千葉）やアルビレックス新潟など、数々のJクラブを渡り歩き、1996年にはU−23日本代表の一員としてアトランタオリンピックに臨んだ。
現役晩年には、当時神奈川県社会人サッカーリーグに身を置いていたSC相模原で監督兼選手を務めており、現役引退後に正式に指導者へ転身。ザスパクサツ群馬（現：ザスパ群馬）の監督を経て、世代別の日本代表でコーチに就任し、リオデジャネイロオリンピック2016も戦った。
2020シーズンからの3年間は水戸ホーリーホックを率いており、同クラブの指揮官を退任した後、2023年より清水エスパルスのコーチに就任。同年4月、ゼ・リカルド監督の後任として清水の指揮官に就任すると、当時J2に沈んでいたチームを復調へ導き、初年度こそJ1昇格プレーオフ決勝で憂き目を見たが、2年目には2024明治安田J2リーグ優勝を達成。クラブとして3年ぶりとなったJ1の戦いでも、2025明治安田J1リーグを14位で終えていた。
2025シーズン限りで清水を離れると、2026シーズンからはヴィッセル神戸でコーチを務め、明治安田J1百年構想リーグ優勝に貢献。今回、磐田の指揮官就任に伴い、秋葉氏は神戸を離れることが決まっている。
磐田の新監督就任に際し、秋葉氏はクラブを通してコメントを発表。“熱血指揮官”らしく、パワーのある言葉で磐田の復権を誓った。
磐田は明治安田J2・J3百年構想リーグを全40チーム中32位で終えた。同シーズンは、2025年9月より磐田でコーチを務めていた志垣良氏を監督に据えて、同監督下でスタートしたものの、地域リーグラウンド・EAST−Bグループで低迷が続き、4月22日には同監督との契約解除を発表。コーチを務めていた三浦氏が監督に内部昇格すると、その後は地域リーグラウンドを3勝、1PK勝ち、1PK負け、2敗の成績で終えていた。プレーオフステージでは、栃木シティ、FC大阪にPK戦で連敗を喫し、先の通り32位フィニッシュ。この結果を受けて、三浦監督体制はわずか2カ月ほどで終焉を迎えた。
「まず初めに、百年構想リーグという特別なシーズンをともに戦ってくださった、ジュビロ磐田に関わるすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。シーズン開始当初はコーチとして、そしてシーズン途中からは監督としてチームに関わらせていただきましたが、私自身、このシーズンの成績は満足できるものではありませんでした。ファン・サポーターの皆さまも同じ思いだったと思います。皆さまの期待に応える結果を残すことができず、自分自身の力不足を強く感じています。申し訳ありませんでした」
「そのような状況の中でも、ホーム、アウェイにかかわらず、ファン・サポーターの皆さまがスタジアムに足を運び、最後まで一緒に戦ってくださったことに心から感謝しています。思うような結果を届けられなかった試合の後にも、『次だ』『まだここからだ』と前向きな声をかけていただいたことは、私にとって大きな力となりましたし、決して忘れることはありません」
「まもなく始まる2026−27シーズンは、ジュビロ磐田にとって新たなスタートになります。新しい体制のもと、チームが強い気持ちとパワーを持って戦い、J1昇格を成し遂げてくれることを願っています。立場は変わりますが、これからもジュビロ磐田を応援しています。本当にありがとうございました」
磐田の新監督に就任する秋葉氏は、1975年10月13日生まれの現在50歳。現役時代はジェフユナイテッド市原（現：ジェフユナイテッド千葉）やアルビレックス新潟など、数々のJクラブを渡り歩き、1996年にはU−23日本代表の一員としてアトランタオリンピックに臨んだ。
現役晩年には、当時神奈川県社会人サッカーリーグに身を置いていたSC相模原で監督兼選手を務めており、現役引退後に正式に指導者へ転身。ザスパクサツ群馬（現：ザスパ群馬）の監督を経て、世代別の日本代表でコーチに就任し、リオデジャネイロオリンピック2016も戦った。
2020シーズンからの3年間は水戸ホーリーホックを率いており、同クラブの指揮官を退任した後、2023年より清水エスパルスのコーチに就任。同年4月、ゼ・リカルド監督の後任として清水の指揮官に就任すると、当時J2に沈んでいたチームを復調へ導き、初年度こそJ1昇格プレーオフ決勝で憂き目を見たが、2年目には2024明治安田J2リーグ優勝を達成。クラブとして3年ぶりとなったJ1の戦いでも、2025明治安田J1リーグを14位で終えていた。
2025シーズン限りで清水を離れると、2026シーズンからはヴィッセル神戸でコーチを務め、明治安田J1百年構想リーグ優勝に貢献。今回、磐田の指揮官就任に伴い、秋葉氏は神戸を離れることが決まっている。
磐田の新監督就任に際し、秋葉氏はクラブを通してコメントを発表。“熱血指揮官”らしく、パワーのある言葉で磐田の復権を誓った。