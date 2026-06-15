【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 7ー1 キュラソー代表（日本時間6月15日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】一瞬のフェイント→GKをハメた“強心臓PK”の瞬間（実際の様子）

ドイツ代表のFWカイ・ハヴァーツが、ワールドカップの大舞台で強心臓ぶりを見せつけた。注目のPKを冷静に沈めると、その落ち着きぶりに称賛の声が集まっている。

ドイツ代表は日本時間6月15日、グループEの第1節でキュラソー代表と対戦。ハヴァーツはワントップで起用されると、2ー1とリードして迎えた前半アディショナルタイムに追加点のチャンスを迎えた。

ボックス内でドリブルを仕掛けたMFフェリックス・ヌメチャが倒されてPKを獲得。MFヨシュア・キミッヒからボールを受け取ったハヴァーツは、スポットに丁寧にセットした。

軸足の位置を入念に確認しながら助走を取り、大きく深呼吸。細かいステップで間合いを測ると、一瞬動きを止めるフェイントでGKの動きを誘い、最後は逆を突く形でゴール左へと流し込んだ。

極限のプレッシャーがかかる場面での落ち着いた一撃に、DAZNで解説を務めた宇佐美貴史氏は「うまい！うまーい！」と絶賛。「W杯ですよ？よくそんな冷静に見られるな」と驚きを口にした。

またSNSのファンたちも「何この落ち着き」「この舞台でこのPKはえぐいて」「ハヴァーツが落ち着きすぎてやばい」「ハヴァーツはPK上手いけど、この舞台でぶれないのすごいわー」と大絶賛となった。

なおハヴァーツは試合終盤の88分にもゴールを挙げてこの日は2得点。チームも7ー1の大勝で、初戦を白星で飾っている。

（FIFAワールドカップ2026）