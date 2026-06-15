お笑いコンビ・EXITの、りんたろー。（40）が15日、Xを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ初戦で、日本がオランダと2−2で引き分けた1戦で、NHK総合で現地解説を務めた本田圭佑（40）の解説にツッコミを入れたXユーザーの投稿に「DAZNで見なよ！」と促した。

りんたろー。は、サッカー王国と言われた静岡県出身で、同県内の高校サッカーの大会で上位に進出する静岡北高から、東海大学サッカーリーグの浜松大（現常葉大）サッカー部でプレーした経験を持つ。同大では、2000年（平12）に指導者としてスタートを切った元サッカー日本代表FWで前J1名古屋グランパス監督の長谷川健太氏（60）から指導を受けた。

その立場から「ファンダイク押してフリーになるやつめっちゃやるよね！ 大丈夫大丈夫！追いつける！」などXに連投。試合後も「カード切るタイミング。カード完璧だった！」と、森保一監督の采配をたたえた。

その中、Xに投稿された「本田圭佑さん、解説やるならオランダの事前情報予習はしてほしいな…ただ本田圭佑さん視点の状況把握の解説は面白い」との投稿にもの申した。本田は解説の中で、オランダの選手の名前を口にせず、背番号で示すことが複数回あり、SNS上では一部、疑問の声も出ていたが、りんたろー。は黙っていられなかったようだ。