F1カタルーニャ GP決勝

サーキット：スペイン／カタルーニャ・サーキット

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：31℃

路面温度：54℃

F1カタルーニャ GPの決勝がカタルーニャ・サーキットで行われ、2番グリッドからスタートしたL.ハミルトン（FER）がタイム1:32:28.105で優勝。2位は（+19.561）でポールポジションスタートのG.ラッセル（MER）、3位は（+23.719）で4番グリッドスタートのL.ノリス（MCL）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 L.ハミルトン（FER）1:32:28.105／66／3／2／25

2位 G.ラッセル（MER）+19.561／66／2／1／18

3位 L.ノリス（MCL）+23.719／66／2／4／15

4位 M.フェルスタッペン（RBR）+40.497／66／3／5／12

5位 O.ピアストリ（MCL）+58.661／66／2／7／10

6位 I.ハジャー（RBR）+1 Laps／65／3／6／8

7位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／65／2／14／6

8位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／65／2／13／4

9位 L.ローソン（RB）+1 Laps／65／2／8／2

10位 A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／65／2／11／1

11位 G.ボルトレート（AUD）+2 Laps／64／3／12／0

12位 C.サインツ（WIL）+2 Laps／64／3／16／0

13位 E.オコン（HAS）+2 Laps／64／3／17／0

14位 S.ペレス（CAD）+3 Laps／63／3／19／0

15位 C.ルクレール（FER）リタイア／62／3／10／0

16位 K.アントネッリ（MER）リタイア／61／2／3／0

17位 O.ベアマン（HAS）リタイア／60／2／15／0

- F.アロンソ（AST）リタイア／37／1／ピットレーン／0

- N.ヒュルケンベルグ（AUD）リタイア／29／2／9／0

- V.ボッタス（CAD）リタイア／15／2／20／0

- L.ストロール（AST）リタイア／5／1／21／0

- A.アルボン（WIL）リタイア／55／3／18／0

2026-06-15 00:29:05 更新