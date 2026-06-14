＜速報＞渋野日向子＆勝みなみが最終日ティオフ パー発進で首位と3打差/米女子ダブルス戦
＜ダウ選手権 最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、雨が降るなか、最終ラウンドが進行している。この日は良いほうのスコアを採用するフォアボール形式で争われる。
【写真】大バズリ中！ 渋野＆勝の『好きすぎて滅！』
日本勢最上位につけている、3年連続でタッグを組む渋野日向子＆勝みなみのチーム『HinaMina』が、日本時間午後10時26分に1番からティオフを迎えた。勝はドライバーで左隣の11番フェアウェイへ。木越えとなる192ヤードの2打目を放ったが、ボールは木に当たってラフへ落下し、フェアウェイに戻すことができなかった。3打目はグリーン左のバンカーへ入り、そこから50センチに寄せたもののボギー。一方の渋野は、ティショットを左ラフに運び、2打目はグリーン左のバンカーへ。カップインしかける惜しいショットで1メートルに寄せてパーとした。このホールは渋野のパーが採用された。首位と3打差の4位タイから、差を縮めにいく。すでにコースに出ている古江彩佳＆西村優菜のチーム『Minis』は、トータル7アンダー・4位タイ、岩井明愛＆岩井千怜の姉妹チーム『Aki＆Chizzy』はトータル5アンダー・13位タイにつけている。畑岡奈紗＆コ・ジンヨン（韓国）ペアはトータル1アンダー・29位タイでプレー中だ。賞金総額は330万ドル（約5億2400万円）。優勝ペアには40万2691ドル（約6400万円）がそれぞれに贈られる。
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