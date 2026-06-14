玉野競輪G3「車輪疾駆の風々杯」は14日、12Rで決勝戦が行われ、志村龍己（39＝山梨）が安彦の捲りを差し切ってG3初優勝。2着が安彦で、3着は海老根が入線した。11Rのガールズケイリン決勝は畠山ひすい（24＝神奈川）が今年3度目のVを飾った。

第一声は「怖い怖い」だった。「信じられない。これは夢ですか」。G3初優勝した志村はレース後もまったく実感が湧かない様子でインタビューに応じた。

「安彦君は臨機応変に何でもできるので全面的に任せていた。キレが良かったし、捲れるだろうな、と。抜けるとかも考えていなかったし、抜いたって感覚もなかったです」

準決勝でも任せた安彦の中団捲りに乗って、Vゴールに飛び込んだ。

「30代になって体が変わってきて、なかなか対応できず、この10年くらいは精神的にも凄く苦しかった」

近年も腰痛に悩まされ、前期はA級暮らし。A級でも簡単に勝てない日々を送ったが、実績で上回る兄・太賀も成し遂げていない、自身も驚きの大仕事をやってのけた。これで18年ダービー以来となるG1競輪祭（11月18〜23日、小倉）の出場権も獲得して「いい目標ができました」と喜んだ。苦しい日々を乗り越えてのG3優勝。まだまだ進撃は始まったばかりだ。（本間 正則）