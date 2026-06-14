新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で行われたＩＷＧＰヘビー級王座戦は、「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」覇者のＹＯＨ（３７）がＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）を撃破し、第１００代王者に輝いた。

ＢＯＳＪをボイコットしていた王者とのジュニア頂上決戦は、戦前の予想通り乱戦となった。ＤＯＵＫＩ属する極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」のＳＨＯの介入を許すと、ＹＯＨは攻撃を狙われる。この蛮行はマスター・ワトが訪れ、阻止。救出されたＹＯＨは仕返しの鉄板攻撃を狙ったが、なんとワトに誤爆してしまう。

それでも気持ちを切り替えたＹＯＨは、６３４（ダブル急所攻撃）でＳＨＯを排除。ＤＯＵＫＩに鉄板上へのファルコンアローを決め、反撃に転じる。さらにイタリアンストレッチＮｏ．３２を逃れて、グラウンドドラゴンスクリューからのテキサスクローバーホールドに捕獲した。

勝負を決めるにはここしかない。ＹＯＨはダブルアーム式のネックスクリューからトラースキックを発射。最後は必殺のＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ（旋回式ダブルアームＤＤＴ）で、悲願のＩＷＧＰジュニア初戴冠を成し遂げた。

試合後のリング上ではＳＨＯ、ワト、放送席で解説を務めていた藤田晃生、さらにはフランシスコ・アキラも現れ、四つ巴の抗争が勃発。マイクを握ったＹＯＨは「どうやら君たちが次の挑戦者候補のようですね…。ただ、そんな簡単に挑戦できるものではありません。そこで一つ、ゲームをしませんか？ ４人同時に試合をして、勝ち残った一人がこのベルトをかけて試合をする。そう、名付けて『ＹＯＨゲーム』。ゲーム、始めます」。前王者が使用していた「ＤＯＵＫＩゲーム」をそっくりそのままパクって、４ＷＡＹ形式の次期挑戦者決定戦を提案していた。