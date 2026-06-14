飼い主さんの腕に包まれて眠っていた子猫が、そっと腕を離された途端に異変を察して…？どうしてもくっつこうとする姿が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49.1万再生を突破し、「ええ…めっちゃかわいい…」「これがほんとの尊いですね」といった声があがりました。

【動画：腕に包まれるようにして眠っていた子猫→飼い主がそっと『腕を離してみる』と…とんでもなく尊い瞬間】

甘えん坊ながじゅまるくん♡

TikTokアカウント「@gajumaru.marumaru」に投稿されたのは、サイベリアンの「がじゅまる」くんが子猫の頃、どうしてもくっついて寝たいがために見せたリアクションをおさめた動画です。

くっきりとした縞模様が美しいがじゅまるくんは、元気いっぱいで甘えん坊な男の子。今年の夏で3歳になりますが、まだまだ子猫のような可愛らしさがあります。

子猫の時も…？

そんながじゅまるくんがまだ本当に子猫だったある日、テーブルの上で丸くなり、飼い主さんの両腕で包まれるようにして眠っていたそう。

熟睡しているように見えたものの、飼い主さんがゆっくりと腕を離していくと、がじゅまるくんはすぐに異変を察していたといいます。そして、「あれ？」とでも言いたげに勢いよくお顔を上げると、少しの間、腑に落ちないようなお顔でじっとしていたのだとか。

そして、飼い主さんの腕が完全に自分から離れてしまったことを理解すると、がじゅまるくんはその場でグッと背中を弓形にして体をほぐしてから、ゆったりとした足取りで飼い主さんの体に乗ってきたのだそう。

絶対にくっついて寝たい！

登りやすいようにと飼い主さんが体をそらせてあげると、がじゅまるくんは飼い主さんの首元まで登り、その場で丸くなってすっかりくつろぎモードに入ってしまったといいます。

絶対にくっついて寝たいがじゅまるくんと、それを全身で受け止める飼い主さん。そんなふたりの関係性が尊くて、見ているだけで癒されてしまいます。

甘えん坊ながじゅまるくんの姿に、視聴者からは「こんなんされてみたい、、うちの子可愛いけど塩すぎて泣く」「ちゃん猫に愛されると、死ぬ程幸せになれるからホント大好き♡」「いいなー！うちの子は抱っこすらさせてくれないー憧れちゃう♡」「いーなああぁこんなことされてみたい」「いなーいなー可愛子ちゃんとくっきたい♡♡♡」「お姉さんの顔隠されててもわかるその顔にやにやしてるね？♡」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@gajumaru.marumaru」では、毛並み豊かなもふもふ猫ちゃんへと成長した、甘えん坊なサイベリアン・がじゅまるくんの日常を様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@gajumaru.marumaru」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。