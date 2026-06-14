猫のお留守番のアフターケア5選

1.猫の体をチェックする

猫は、お留守番中に毛玉やフードの早食いで吐くことがあります。誤飲や病気、ストレスなどが原因の場合もあるため、帰宅後は吐しゃ物の確認をしましょう。また、体を優しく撫でながら、ケガや痛みがないか、被毛の汚れや呼吸、歩き方に異常がないかも確認してください。

また、猫の行動を観察することも大切です。飼い主の後を過剰に追い回したり、反対に距離を取る場合は、長時間のお留守番で不安を感じている可能性も。いつもと違う様子が見られたら、猫の性格に合わせたメンタルケアを行いましょう。

2.トイレと食事の状態をチェックする

お留守番後は、トイレの状態もチェックしてください。汚れたトイレを嫌がって排泄を我慢していた可能性もあるため、排泄物の色や形、量のチェックも大切です。

あわせて、水やフードの減り具合も確認しましょう。極端に水が減っている場合は泌尿器系の不調、反対にほとんど手がつけられていない場合はストレスや体調不良のサインかもしれません。帰宅後は食器を洗い、新鮮な水と食事を用意すると安心です。空腹で慌てて食べる猫もいるため、声をかけて落ち着かせてから与えるとよいでしょう。

3.スキンシップを取る

帰宅したら、まずは優しく声をかけてあげましょう。飼い主の声は、猫にとって「いつもの日常」を取り戻す安心材料になります。触れ合いが好きな子なら、優しく撫でたり、一緒に遊んだりする時間を作るのも大切です。ボールや猫じゃらしを使って少し遊ぶだけでも、満足感につながるでしょう。

また、猫は嗅覚からたくさんの情報を集めるため、外出先の匂いを確認したがることも。挨拶を終えた後は、そばでゆっくり過ごしながら、気の済むまで匂いを嗅がせてあげると安心しやすくなります。

4.部屋のチェック

帰宅したら、まず部屋の様子を確認して、猫が留守番中に変わった行動をしていないかチェックしましょう。吐き戻しや粗相の跡がないか、物が壊れたり紛失したりしていないかを見ることが大切です。普段はイタズラをしない猫でも、退屈や不安から思わぬ行動を取ることがあります。

小さな異変を見逃すと、誤飲や体調不良の発見が遅れる原因にもなりかねません。特に元気がない、嘔吐を繰り返す場合は注意が必要です。異常が続く場合は、早めに動物病院へ相談してあげましょう。

取り入れたい理由

長時間のお留守番後は、猫の体調や部屋の状態を確認してあげることが大切です。見た目は元気でも、ケガや体調不良、ストレスを抱えている場合があります。また、事故や誤飲などのトラブルが起きている可能性もあるため、早めのチェックが重要です。

時間が経つと異変に気づきにくくなるため、帰宅後のアフターケアは健康維持や万が一への早期対応につながります。

帰宅後の上手な接し方

帰宅時は大げさに騒がず、「ただいま」と優しく声をかける程度が理想的です。猫が隠れたり、そっぽを向いたりすることがありますが、これは不満や警戒心の表れの場合も。無理に構わず、落ち着くまでそっと見守ってあげましょう。

一方で、猫から甘えてきたときは、たっぷり撫でたり遊んだりして安心させてあげることが大切です。また、出かける前に過剰なスキンシップをすると不安を強める場合も。猫の気持ちを煽らないよう、常にフラットに接することが大切です。帰宅後も大きな音を立てず、静かな環境で接してあげたいですね。

まとめ

お留守番後は、猫の体調確認やスキンシップなどのアフターケアが大切です。しっかり安心させてあげることで、留守番が多い環境でも快適に過ごしやすくなるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)