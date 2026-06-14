『国宝』怪演俳優81歳、中村玉緒さんを追悼 貴重な2ショットに反響
ダンサーで俳優の田中泯が13日にInstagramを更新。亡くなった中村玉緒さんとの貴重な2ショットを公開した。
【写真】田中泯＆中村玉緒さん、映画共演時の2ショット
田中が「本当に寂しい」と投稿したのは2017年公開の映画『DESTINY 鎌倉ものがたり』のオフショット。写真には、劇中で演じたキャラクターの衣装を着た2人が仲良く並んで”一服”する姿が収められている。
投稿の中で田中は「鎌倉物語の撮影中、会うとずっとそばに来てくれ、舞台挨拶でも手を繋いで登壇しましたね」と振り返り「勝新太郎さんにあわせたかったと何度も言われた。おかげで山崎貴組『DESTINY鎌倉ものがたり』の撮影を僕らは楽しく過ごしていました。またどこかで会いましょうね」とコメントしている。
この投稿にファンからは「すごく素敵な写真」「映画の中で大好きな2人でした！」「泯さんのお言葉きっと届いてますね」などの声や2万件を超える「いいね！」が寄せられている。
■田中泯（たなか みん）
1945年3月10日生まれ。東京都出身。大学中退後の1966年より多くのモダン・ダンス公演に出演、客演。1970年代から独自の舞踊を求める活動をスタートさせ、国内外の劇場や美術展覧会場、野外などでダンスを披露。山田洋次が監督を務めた2002年公開の映画『たそがれ清兵衛』に俳優として出演すると、以降『メゾン・ド・ヒミコ』、大河ドラマ『龍馬伝』、『るろうに剣心 京都大火編／伝説の最期編』など数々の話題作に出演。映画『国宝』や『箱の中の羊』にも出演し存在感を放っている。
引用：「田中泯」Instagram（＠anonymousdancemintanaka）
【写真】田中泯＆中村玉緒さん、映画共演時の2ショット
田中が「本当に寂しい」と投稿したのは2017年公開の映画『DESTINY 鎌倉ものがたり』のオフショット。写真には、劇中で演じたキャラクターの衣装を着た2人が仲良く並んで”一服”する姿が収められている。
投稿の中で田中は「鎌倉物語の撮影中、会うとずっとそばに来てくれ、舞台挨拶でも手を繋いで登壇しましたね」と振り返り「勝新太郎さんにあわせたかったと何度も言われた。おかげで山崎貴組『DESTINY鎌倉ものがたり』の撮影を僕らは楽しく過ごしていました。またどこかで会いましょうね」とコメントしている。
■田中泯（たなか みん）
1945年3月10日生まれ。東京都出身。大学中退後の1966年より多くのモダン・ダンス公演に出演、客演。1970年代から独自の舞踊を求める活動をスタートさせ、国内外の劇場や美術展覧会場、野外などでダンスを披露。山田洋次が監督を務めた2002年公開の映画『たそがれ清兵衛』に俳優として出演すると、以降『メゾン・ド・ヒミコ』、大河ドラマ『龍馬伝』、『るろうに剣心 京都大火編／伝説の最期編』など数々の話題作に出演。映画『国宝』や『箱の中の羊』にも出演し存在感を放っている。
引用：「田中泯」Instagram（＠anonymousdancemintanaka）