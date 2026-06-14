【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはエンタメの専門職
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の食卓に欠かせない一品、身体の重要な部位、そしてエンタメを支えるクリエイターという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
に□□
□□ね
ふり□□し
ヒント：しょうゆや砂糖の味がしっかり染み込んだおいしい和食のおかず。足の太ももや腕の肩など、胴体とつながっている境目のあたり。音楽に合わせてステップやポーズを考案し、出演者に踊り方を教える役割の人を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つけ」を入れると、次のようになります。
につけ（煮付け）
つけね（付け根）
ふりつけし（振付師）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、素材のうま味を引き出す調理法から、身体の構造において要となる部位、さらにはエンターテインメントの世界で華やかなステージの土台を築く専門職までを網羅しました。共通する「つけ」という響きが、食欲をそそる芳醇（ほうじゅん）な味わい、運動や動作の起点となる身体のポイント、楽曲の世界観を身体表現へと昇華させる芸術的なアプローチを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の食卓に欠かせない一品、身体の重要な部位、そしてエンタメを支えるクリエイターという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
に□□
□□ね
ふり□□し
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正解：つけ正解は「つけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つけ」を入れると、次のようになります。
につけ（煮付け）
つけね（付け根）
ふりつけし（振付師）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、素材のうま味を引き出す調理法から、身体の構造において要となる部位、さらにはエンターテインメントの世界で華やかなステージの土台を築く専門職までを網羅しました。共通する「つけ」という響きが、食欲をそそる芳醇（ほうじゅん）な味わい、運動や動作の起点となる身体のポイント、楽曲の世界観を身体表現へと昇華させる芸術的なアプローチを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)