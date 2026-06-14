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6月11日に東京・渋谷のライブハウス3会場で『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEーShibuya Sound Scramble 2026ー』が開催された。

■ジャンルやカルチャーの垣根を越えてアジアのバンドが集結

この日は日食なつこ、Billyrrom、かりゆし58、ジ・エンプティ、四星球、板歯目、kiyu、7co、PompadollSら国内アーティストに加え、Cup of Joe（フィリピン）、Hindia（インドネシア）、Winningshot（韓国）、RIKI（台湾）らアジア各地のアーティストが出演し、ジャンルやカルチャーの垣根を越えたライブイベントとして大きな盛り上がりを見せた。

本イベントは、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の開催ウィークの一環として開催。昨年、京都のライブハウス2会場で実施された「MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学」を発展させ、今年は東京・大阪へと開催地を拡大した。

さらに「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では、アジアのポップミュージックを称える特別賞の受賞作品も発表された。

「Philippine Popular Music特別賞」には、Cup of Joeの「Multo」が選出。

また「Indonesian Popular Music特別賞」には、Hindiaの「everything u are」が決定した。

いずれも「Sound Scramble 2026」に出演するアーティストであり、今回の受賞発表により、ライブパフォーマンスとあわせて国内外からさらに注目を集めている。

東京公演に続き、6月12日には大阪・Music Club JANUSにて「Osaka Sound Scramble 2026」を開催。新たに出演が発表された音田雅則をはじめ、SATOH、RIKI (台湾)、Winningshot (韓国)が出演した。

6月15日には大阪・BIGCATにて、多彩なアーティストが集結するSound Scramble。MUSIC AWARDS JAPAN 2026の最優秀アジア楽曲賞にノミネートされたことでも注目を集めているCup of Joe（フィリピン）を含む、アジアから駆け付ける4アーティストが出演する公演も予定されている。

■ライブ情報

『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE ーOsaka Sound Scramble 2026ー』

2026.06.15（月）大阪・BIGCAT

■関連リンク

Spotify Playlist：Sound Scramble

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX0TpUL9oTRDo

MUSIC AWARDS JAPANオフィシャルサイト

https://www.musicawardsjapan.com/ja/