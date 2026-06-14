彼女が「ぷらっとこだまのグリーン車」で“東京-大阪”旅行を希望！ 普通より安いとはいえ「グリーン車はぜいたく」ですよね？ 通常料金と比べてどれだけ安い？“指定席・グリーン車”の料金を比較

ぷらっとこだまのグリーン車を選ぶとさすがに高い？ 通常料金と比較

ぷらっとこだまとは、JR東海ツアーズが販売する東海道新幹線こだま号専用のプランです。通常の新幹線料金よりも安く利用できるのが特徴で、追加代金を支払えばグリーン車も利用できます。東京～新大阪間の料金（片道・大人1名）は、以下のとおりです。

図表1



筆者作成

ぷらっとこだまのグリーン車は、利用日などによって料金が異なりますが、普通車指定席と比べておおむね1000～2000円台の上乗せで利用できます。

のぞみのグリーン車（通常期・1万9590円）と比較すると、約6500～7000円の差があります。通常の普通車指定席と比較しても、ぷらっとこだま・グリーン車のほうが1700～2200円ほど安いです。往復にして3500～4400円ほど安く済み、なおかつ快適に移動できることから、コスパの良い移動手段となり得るでしょう。

なお、ぷらっとこだまは価格変動制で、設定除外日もあります。また、乗り遅れた場合は無効・列車変更もできないため、余裕を持って行動する意識が必要です。



料金だけでなく時間・快適さ・特典を加味すると「お得感」は変わる

安くて快適に移動できるぷらっとこだま・グリーン車ですが、通常よりも時間がかかる点はデメリットといえます。東京～新大阪間の所要時間はのぞみが約2時間30分に対し、こだまは約4時間です。しかし、グリーン車には以下の設備が備わっています。



・普通車より幅広でゆったりした座席

・全席にコンセント・読書灯を完備

・フットレスト・レッグウォーマーを装備



さらに、ぷらっとこだまには1ドリンク引換券（税込320円以下の飲料1本）または「ご当地セレクトクーポン」が付いてきます。ドリンク引換券は、東海道新幹線の各駅にあるJR東海ツアーズ指定の売店（キヨスクなど）で利用できます。

移動時間が長い分、グリーン車でゆったり過ごせる点は、片道4時間かかるとしても旅を楽しむ要素となるでしょう。



料金・特典を重視する人にはぷらっとこだまグリーン車はコスパの高い選択肢に

料金・設備・特典を合わせてトータルで考えると、ぷらっとこだまのグリーン車はのぞみ号の普通車指定席と比較しても1700～2200円ほど安く済みます。

さらにドリンクやご当地セレクトクーポンも付いてくることから、コスパの高い選択肢といえます。ぷらっとこだまのグリーン車は、とくに以下のような人に向いているでしょう。



・時間に余裕があり、旅の道中をゆっくり楽しみたい人

・カップルや夫婦など2人以上で移動する人

・新幹線での移動を「移動」ではなく「旅の一部」として楽しみたい人



ぷらっとこだまのグリーン車は価格・快適さ・特典の三拍子が揃っており、旅を楽しむうえでの移動手段となり得るでしょう。



出典

JR東海ツアーズ ぷらっとこだま・行こっか！こだま

執筆者 : 土田崇央

FP2級、AFP、簿記3級、クレジットカードアドバイザー3級、住宅ローンアドバイザー