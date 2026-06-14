症状によって様々な解決法がある漢方。肩こりの原因別処方【生薬と漢方薬の事典】

症状によって様々な解決法がある漢方。肩こりの原因別処方

症状と漢方処方 肩こり

肩こりは幅広い年代の人に起こり、慢性的な症状に悩まされている人も少なくありません。肩のこりは、首のこりや背中の筋肉のこわばりなどもともない、頭痛やめまい、吐き気などを招くこともあります。原因は外からくる邪気によるものと、自分がつくり出す瘀血によるものなどさまざま。原因によって用いる処方が異なるので、まずは原因をよく知ることが大切です。

病邪からみる風寒による肩こり

冷えによって筋肉の緊張が起こる

処方：葛根湯

全体的に痛みが強いのが特徴

風寒の冷えによって血行が悪くなり、肩の筋肉が収縮して起こる肩こりで、肩の一カ所というよりは、肩全体がこわばったように痛みます。

このタイプは、葛根湯を用いて温めながら痛みを改善していきます。

体質からみる痰飲による肩こり

湿邪によるむくみも原因に

処方：二朮湯

重だるい肩こりには湿気をとる処方を

肩こりは風湿の病といわれるほど、湿邪にも影響を受けます。このタイプは湿度が高いときに悪化する痰飲による肩こりで、肩が全体的にはれて、重だるくなります。二朮湯を用いて、温めて痰飲をとりながら症状を緩和させます。二朮湯は五十肩にも用いる処方です。

病邪からみる風湿熱による肩こり

熱をもった重だるい痛み

処方：越婢加朮湯

炎症をおさえる処方を

湿熱によって炎症が起こり、肩が熱をもってだるい痛みを生じます。このタイプには、越婢加朮湯を用います。配合されている麻黄で湿をとり、石膏で消炎することで症状を緩和します。

【出典】『生薬と漢方薬の事典』著：田中耕一郎