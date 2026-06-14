タレントの安田美沙子（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫の昔からの友達だという人気俳優とのツーショットを披露した。

「夫婦で、久々な観劇。。。」と安田。「いつぶりだろう？夜に子供を置いて出るのは、どちらかが見ている時なので、シッターさんにお願いして2人揃って出かけるなんて、レアすぎました！」と珍しく夫婦2人きりでのお出かけだったと明かした。

そんな中、「パパが昔からお友達な岡田さん」とつづり、俳優の岡田義徳とのツーショットを披露した。

「貴重な時間をいただき、ありがとうございました。目が釘付けでした！！私たち夫婦の写真も撮ってくれた」と岡田が撮影したと思われる夫婦ショットも公開した。

「舞台『曲がれ！スプーン』 テンポがよくて、その世界にどっぷり浸からせていただき、エスパーや細男がおもしろくって、笑いがもう堪えられなかったです！改めて、舞台って生もので、魅力的。。パパと、次男を細男だ！と我が家にブーム到来。エスパーいいなぁ わたしも、なんかエスパーないかなぁ？」と記した。

「帰りはサクッと水道橋でラーメン ビールして帰りました！」とした。