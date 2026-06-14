【日本代表応援特集】中村敬斗 ″イケメンすぎるキーマン″の想い「Ｗ杯の存在が自分を支えてくれた」

「いい形で崩せましたし、チャンスもありました。僕自身、決め切りたかったシーンがあったんですけど、シュートかパスかで迷って中途半端なシュートになってしまって……。最後の質のところはまだまだ。ただ、いま絶好調というより、本番にピークを持っていければいい」

Ｗ杯前最後の対外試合となったアイスランド戦に１‐０で勝利した後、左ウイングバックで先発した中村敬斗（25）は課題と確かな手応えを口にした。

北中米大会は中村にとって初のＷ杯となる。メンバー入りは５月15日の記者会見のライブ配信で知ったという。前回のカタールＷ杯後にＡ代表デビューを果たして以降、コンスタントに招集されてきたが、それでも本人は「ドキドキしながら配信を見ていた」と振り返る。

「ここまでやってきたことに自信はありましたが、選ばれるまで何があるかわからないし。メンバーに入ったときのＳＮＳ等の反響はこれまでの代表活動とは比べものにならなかったですね」

Ｗ杯は幼き日から特別な舞台だった。幼稚園の年長で見た06年ドイツ大会がその先の人生を決めた。

「ロナウジーニョが好きでしたね。当時のブラジルはカカとかロビーニョ、ロナウド、“ロベカル”らスター軍団。見ていて楽しかった。すっかりサッカーにハマって、小3から柏レイソルのサッカースクールに通い始めました」

22歳で迎えた前回のカタール大会は、画面越しに観戦した。

「視聴者的な感じで。ドイツやスペインに劇的な形で勝って、凄いなって（笑）」

そして今回、中村は日本代表のキーマンとして北中米大会を迎える。中村への期待が高まっている背景には、左サイドを巡るチーム事情もある。

昨年12月に左ひざ前十字靭帯断裂の大ケガを負った南野拓実（31）が離脱。５月頭のリーグ戦で左ハムストリングを負傷した三笘薫（29）もＷ杯出場を断念せざるを得なくなったからだ。

アイスランド戦の前半は、左シャドーに入った伊東純也（33）と左サイドでコンビを組んだ。２人はかつてスタッド・ランスで一緒にプレーした間柄だ。

「純也くんとはランスでも一緒にやっていましたし、連係の部分はすごくよかったと思います。何回かいい形で崩せた部分もあったし、そこは本番でも出せると思う。これから練習を重ねていけば、もっとよくなるはず」

中村は強豪国相手に結果を残してきた。ブラジル戦でのゴール、ウェンブリーでの決勝アシスト――その裏には知られざる苦悩があった。

「スタッド・ランスは25-26シーズン、フランス２部でした。あまりこういうことは言いたくないですが、２部リーグで満足しているわけではない。それを証明したいという思いもありました。Ｗ杯に出場するためにも、ブラジルやイングランドのような強豪相手に自分の存在を示すことが必要だと考えていた」

昨夏、スタッド・ランスが２部に降格した際、中村は移籍を望んだ。だが交渉はまとまらず、Ｗ杯前の大事なシーズンを２部で過ごすことになった。

「チームとして結果が出ず、サポーターやファンからいろいろ言われて、イライラすることも多かった。この１年は、めっちゃ長く感じましたね」

それでもシーズン終盤に得点を重ね、最終的に14ゴールを記録。チームは１部昇格を逃したが、２年連続２ケタ得点という結果は残した。

「正直、気持ちを維持するのに苦労したのは事実です。ただ、それを支えてくれたのが“シーズン後にＷ杯がある”というモチベーションでした」

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

取材・文：栗原正夫