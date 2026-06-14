お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（37）が13日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。CMのオファーが来なくなった理由を明かした。

今回は「お笑いを存分に語れるBAR」と題して放送され、「2026年上半期のお笑いニュース」をテーマに出演者たちがトークを展開。その中で、カミナリのYouTubeチャンネルの話題となった。

演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔が「めっちゃ見てます」とファンであることを公言。カミナリの2人について「所（ジョージ）さんとかよりも身近な兄ちゃんっていう感じ」と印象を伝えた。

続けて「タバコ吸いながら昔好きだったパチスロ打ってたりとかする。それとか“めっちゃカッケぇ”と思って、ずっと見てます。うらやましい」と、同チャンネルの魅力を熱弁した。

自然体で撮影していることに石田たくみは「自然体すぎてスタッフとも仲良くなりすぎちゃって…タバコ吸うようになった。オンとオフの境目がなくなるじゃないですか。現場によって」と説明した。

さらに「カメラの前でタバコ吸って“やっべ、俺らカッコいい”じゃなくて。普通にゲーム配信とかもやってたので。長いじゃないですか。だから、長いから酒飲んだり、タバコ吸いながら」と振り返った。

竹内も、こうしたスタイルによって「酒、タバコでファンはついた」とメリットを感じている一方、「その代わり、CMが全然来なくなりました」と苦笑いで告白した。