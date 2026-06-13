タレント明石家さんま（70）が13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのび、生前の玉緒さんとの思い出を振り返った。

さんまと玉緒さんはTBS系「明石家多国籍軍」「さんまのSUPERからくりTV」などで共演。さんまが女優だった玉緒さんをバラエティー番組に引き込むきっかけを作った。

さんまがビートたけしとバラエティー番組をすることになり、番組ディレクターに玉緒さんの出演を希望。玉緒さんは夫が大俳優の勝新太郎さんということもあり、悩みながらも「出たいです」と話したという。

ただ、玉緒さんの出演に当たっては、勝さんが全部チェックすることになっており、「さんまと会う」と赤坂のそば屋で会食することに。さんまは「ものすごい緊張」しながら、飲めない日本酒を飲み、勝さん、玉緒さんと会食した。

酔いが回ったところで勝さんから「ところで、さんま。お前、玉緒を抱けるか？」と突然質問され、「これはテストやと思って、『はい、抱けます』」と返答。勝さんは「そうだよ、そこだよ。共演者っていうのはそういうもんなんだよ。関係を持たなくても抱けるほど愛して一緒に番組を作っていくってことなんだよ」と話し、「いややわぁ」と照れる玉緒さんを尻目に、「じゃ、俺帰るから」と愛人の家に帰っていった。玉緒さんも「今から愛人の家に行きまんねん」としれっと言ってのけたそうで、さんまは「この夫婦、なんちゅう夫婦や」とあぜんとしたという。

せっかく勝さんから玉緒さんのバラエティー番組出演にOKをもらったが、結局、番組はたけしの事故でお蔵入り。玉緒さんには代わりに「からくりTV」に出てもらうことになったと懐かしんでいた。