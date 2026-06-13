6月13日、函館競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、横山武史騎乗の2番人気、ダイメイビッグボス（牡2・美浦・武井亮）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にアルテクィーン（牝2・栗東・杉山晴紀）、3着にキセキノユニコーン（牡2・美浦・伊坂重信）が入った。勝ちタイムは1:09.4（稍重）。

1番人気で佐々木大輔騎乗、ダイシンドラゴン（牡2・栗東・高橋一哉）は、5着敗退。

北海道セレクションセール2600万円馬

横山武史騎乗の2番人気、ダイメイビッグボスが嬉しいデビューVを飾った。最内枠を利して好位のインでロスなく立ち回ると、終始スムーズなレース運び。勝負どころでも上手く開いたスペースから、直線では外へ持ち出した。追い出されると力強い末脚を発揮し、余力十分のまま先頭へ。最後は危なげなく差し切り、素質の高さを感じさせる初陣となった。同馬は2024年北海道セレクションセールで2600万円（税別）の値が付いたサートゥルナーリア産駒。期待に応えるスタートを切った。

ダイメイビッグボス 1戦1勝

（牡2・美浦・武井亮）

父：サートゥルナーリア

母：ミスチヴァスミスティ

母父：Into Mischief

馬主：宮本昇

生産者：宮内牧場