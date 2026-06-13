ゴールデンレトリバーさんの可愛すぎる行動が話題です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることになりました。

【動画：トイレから『出してくれー！』と妻の叫び声が聞こえたので、慌てて見に行った結果→『まさかの光景』】

妻の叫び声が聞こえて…

TikTokアカウント「poko.eve」で紹介されたのは、衝撃的なアクシデントの一部始終です。ある日、家の中に、「出してくれー！」という切羽詰まった叫び声が響き渡りました。驚いたパパさんが慌てて声のする方へ向かうと、その発生源はなんとトイレ。何事かと急いで駆けつけてみると、そこには思いもよらない光景が広がっていたそうです。

トイレの前には、ゴールデンレトリバーのイヴちゃんがのんびり伏せていました。実はイヴちゃんが扉のすぐ前を陣取っていたせいで、中にいたママさんがドアを開けられなくなっていたのです。本人はただくつろいでいただけのようですが、その大きな体が見事に通せんぼ状態になっていたのでした。

悪気のない表情に爆笑♪

トイレの中ではママさんが「出して～！」と大騒ぎ。しかし当のイヴちゃんはというと、「え？どうしたの？」と言いたげなポカン顔。まったく状況を理解していない様子だったそうです。

ママさんが内側から扉を押しても、イヴちゃんの体がストッパーになってしまい、ドアはほとんど開かず。さらにイヴちゃんはその場を動く気配もなく、ますます脱出は困難に。必死なママさんと、のんびりしたイヴちゃんの温度差があまりにも面白く、パパさんも思わず大笑いしてしまったとか。

誰も悪くないのに大事件になってしまった、なんとも平和で微笑ましい珍騒動だったのでした。

この投稿には、「守ってたんだよね」「おとぼけ顔がいいw」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「poko.eve」には、他にもイヴちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「poko.eve」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。