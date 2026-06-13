Jリーグオールスター準決勝組み合わせが決定!EAST-Aディサロ、WEST-B吉尾虹樹に賞金10万円
Jリーグオールスターゲーム『DAZNカップ』が開幕し、J2・J3 EAST-AとJ2・J3 WEST-Bが準決勝に勝ち上がった。
準々決勝の第1試合では、5分にEAST-Aはセンターライン付近でDFと入れ替わったFW山田寛人(湘南)がドリブルで独走。GKとの1対1をニアを抜くシュートで制して、先制点を決めた。
さらに18分、MF鎌田大夢(仙台)のスルーパスで抜け出したFWディサロ燦シルヴァーノ(山形)が、GK川島永嗣(磐田)との1対1を制して追加点が決まり、J2・J3 EAST-Bを2-0で下した。
第2試合はスコアレスの展開が続いたが、互いにメンバーを大きく入れ替えたあとの23分、細かいパスをつないだWEST-Bはエリア内に入ったところからMF吉尾虹樹(鹿児島)がゴール右隅にコントロールショットを蹴り込んで、J2・J3 WEST-Aを下す決勝点を奪った。
なお、両試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにはディサロと吉尾が選ばれ、それぞれが賞金10万円を手にした。
準決勝はJ2・J3 EAST-AがJ1 EASTと、J2・J3 WEST-BがJ1 WESTと対戦する。
準々決勝の第1試合では、5分にEAST-Aはセンターライン付近でDFと入れ替わったFW山田寛人(湘南)がドリブルで独走。GKとの1対1をニアを抜くシュートで制して、先制点を決めた。
さらに18分、MF鎌田大夢(仙台)のスルーパスで抜け出したFWディサロ燦シルヴァーノ(山形)が、GK川島永嗣(磐田)との1対1を制して追加点が決まり、J2・J3 EAST-Bを2-0で下した。
なお、両試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにはディサロと吉尾が選ばれ、それぞれが賞金10万円を手にした。
準決勝はJ2・J3 EAST-AがJ1 EASTと、J2・J3 WEST-BがJ1 WESTと対戦する。