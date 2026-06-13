その日は、彼女の娘にとってとてもつらい日だった。

【驚がくの出来事】高校生の娘が雨宿りしていると、通りかかった車から男が降りてきて…

目が真っ赤に腫れるまで泣いてしまうほど。

神奈川県在住の50代女性（投稿時）・Tさんがそんな娘と一緒に体験した出会い。

＜Tさんからのおたより＞

娘が宝塚音楽学校を受験していた10年ほど前の出来事です。

その年、娘は最終の試験まで行き、落ちました。

発表後、私と娘は大阪・梅田のあたりをスーツケースを持ってうろうろしてました。

見る人が見ればわかる「落ちたんだなぁ」

娘はリーゼントに高校の制服姿。わかってる方なら「この子は今日、宝塚落ちたんだなぁ」とすぐわかります。

丁度昼時で梅田の御堂筋口の横断歩道のところで私達親子にスーツ姿の50代の男性が声をかけてくださいました。

「お母ちゃん、何探しとんの？」

私が「お好み焼き屋ないかなと思いまして〜」というと、男性は「あ〜！ 渡ってな、左行くと『きじ』いう店あるから！ お母ちゃん、ミックスやないで！ 豚玉やで！」と教えてくれました。

そして、真っ赤に目を腫らした娘の肩を叩き、「がんばってや〜！」と言って去って行かれました。

娘はタカラジェンヌにはなれなかったけれど、御堂筋口は忘れられない思い出の場所になりました。



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