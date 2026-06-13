BOYNEXTDOORが中島健人とダンスコラボ！ご褒美スイーツをかけてライフハックチャレンジ企画にも挑戦
中島健人が、6月20日放送の日本テレビ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』第8話（最終回）にゲスト出演する。
■最終回のゲストは正真正銘のパーフェクトアイドル・中島健人
この番組は、BOYNEXTDOORが彼らの基地となるトモダチベースで毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び、語り、そして“トモダチ”になる冠番組。
記念すべき最終回のゲストは、正真正銘のパーフェクトアイドル・中島健人。
スタジオでは中島健人が持ってきたご褒美スイーツをかけて、ライフハックチャレンジ企画に挑戦。初めて知ったちょっと便利な日常生活に役立つライフハック技に、中島健人とBOYNEXTDOORのメンバーが本気で取り組む。
さらにに、貴重なダンスコラボにも挑戦。はたしてゲスト・中島健人とBOYNEXTDOORのメンバーは”トモダチ”になれたのか？
■番組情報
日本テレビ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』
06/20（土）14:30～15:00
※番組放送後 15:00からHuluにて特別版を独占配信
※番組放送後 15:00からHulu、TVer、日テレTADAにて見逃し配信スタート
出演：BOYNEXTDOOR
ゲスト：中島健人
■関連リンク
『BOYNEXTDOOR トモダチベース』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/
BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE
https://boynextdoor-official.jp/
中島健人 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/156
https://www.nakajimakento.com/