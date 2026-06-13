BOYNEXTDOORが中島健人とダンスコラボ！ご褒美スイーツをかけてライフハックチャレンジ企画にも挑戦

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中島健人が、6月20日放送の日本テレビ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』第8話（最終回）にゲスト出演する。

■最終回のゲストは正真正銘のパーフェクトアイドル・中島健人

この番組は、BOYNEXTDOORが彼らの基地となるトモダチベースで毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び、語り、そして“トモダチ”になる冠番組。

記念すべき最終回のゲストは、正真正銘のパーフェクトアイドル・中島健人。

スタジオでは中島健人が持ってきたご褒美スイーツをかけて、ライフハックチャレンジ企画に挑戦。初めて知ったちょっと便利な日常生活に役立つライフハック技に、中島健人とBOYNEXTDOORのメンバーが本気で取り組む。

さらにに、貴重なダンスコラボにも挑戦。はたしてゲスト・中島健人とBOYNEXTDOORのメンバーは”トモダチ”になれたのか？

■番組情報

日本テレビ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』

06/20（土）14:30～15:00

※番組放送後 15:00からHuluにて特別版を独占配信

※番組放送後 15:00からHulu、TVer、日テレTADAにて見逃し配信スタート

出演：BOYNEXTDOOR

ゲスト：中島健人

■関連リンク

『BOYNEXTDOOR トモダチベース』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp/

中島健人 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/156

https://www.nakajimakento.com/