来週の『風、薫る』“りん”見上愛、妹“安”早坂美海の思い悩む様子が気にかかる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」が6月15日〜6月19日に放送される。
【写真】『風、薫る』第56回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第56回（6月15日放送）あらすじ
安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりんと母・美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいる様子…。
一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを訪れていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】『風、薫る』第56回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりんと母・美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいる様子…。
一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを訪れていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。