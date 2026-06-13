映画『免許返納!?』舘ひろしさんインタビュー（2）舘プロ最初の仕事は「おはぎの発注先」決め！元祖スイーツ男子・舘さんに訊く！一番好きな甘いものって何ですか？

6月19日に公開となる映画『免許返納!?』。主演の舘ひろしさんがスター俳優・南条弘を演じます。免許の映画で南条弘といえば、「あの作品」を思い出す方も多いのではないでしょうか？『免許返納!?』は「ノンストップドライブコメディ」というキャッチコピーで、ダンディでハードボイルドなイメージとは違う意外な？舘さんの楽しいお芝居が盛りだくさん。今回「おとなの週末Web」では舘さんに映画の見どころ、撮影裏話などのお話を伺いました！

舘プロ立ち上げ最初の仕事は「おはぎの発注先」

――前回は映画『免許返納!?』ロケでいただいたグルメ、舘さんの食事の流儀を伺いました。引き続き、今回も食のお話を伺わせてください！映画の撮影中はどのようなものを差し入れましたか？

舘ひろしさん（以下敬称略、舘） うち（舘プロ）の差し入れは必ずおはぎですね。

――ちなみにどのぐらいの数を差し入れられたのでしょう？

マネージャーさん（以下敬称略、マ） 撮影の最初に150個ですね。

――「柿安 口福堂」さんのおはぎですよね？

舘 はい、僕は舘プロを立ち上げて最初に決めたのが「おはぎの発注先」でした。昔、（所属していた）石原プロモーションの時は「サザエ食品」（北海道）さんが事務所のおはぎでしたが、現在はあまりうまくディストリビューション（配送）ができなくて。

――それで他の和菓子屋さんを探された。

舘ひろしさん

舘 そう、いくつか食べてみて。で、柿安さんって、もともと関西（三重県）じゃないですか。僕も西、名古屋の出身なので、その甘さが舌に合ったんですね。他の会社の名前は言えませんけど、何社か（おはぎの相談が）来ていましたね。（笑）

舘さんの地元・名古屋のおすすめ和菓子って？

――舘さんは小さい頃から甘いもの好きだと伺いました。

舘 そうですね。うちは親父がね、お酒が一滴も飲めなかったんです。奈良漬けを食べて真っ赤になっちゃうくらい。ただ、母方のじいさんは飲んでましたから、僕は割と平気だったんですけど。それで、舘家は甘いものに関してはうるさかったです。

――どのようお菓子がご家庭で好まれましたか？

舘 我が家は割と上品な甘さが好きでしたね。「芳光」っていう有名な和菓子屋さんが名古屋にありましてね。母の時代から、そこの和菓子をいつも買ってて。もともとは僕の実家の近くにあったんですけど、最近ではお店がちょっと別のところになって。新しくてすごくいいお店ができています。その芳光の和菓子が家によくありました。

舘ひろしさん

――芳光さんや地元の思い出のお菓子で「これはイチオシ」というものはありますか？

舘 これはね、いろいろあります。僕が好きなのは椿餅（あんこを羽二重餅で包んだもの）っていう和菓子が好きです。あとは有名ですが、わらび餅。あとはね、別のお店だけど、えっと…あの芋の入った鬼まんじゅうが有名なところ、どこだっけ？

プロデューサーさん（以下敬称略、プ） 「梅花堂」？

舘 そうそう梅花堂。鬼まんじゅうが名物だけど、僕がおすすめなのは大福の方ね。これはうまいです。

――大福！どういった点がお気に入りですか？

舘 あのね、東京の大福って、どちらかというと皮が薄くてお餅が少ないものが多いでしょう？ここのお餅はしっかりしてる。皮が厚くて。ここの大福はね、うまいですよ。

舘さんが選ぶ！甘いもの第一位は…？

――そんな甘いもの好きの舘さんが一番お好きなスイーツは何ですか？

舘 （笑いながら迷う様子で）これは…難しいね。

舘ひろしさん

――ベストワン、1番を選んでいただきたいのですが…

舘 ベストワン…（取材に同席したマネージャーさん、プロデューサーさんを向いて）何？ベストワン。

マ 「トップス」のチョコレートケーキ？

舘 あ、「トップス」のチョコレートケーキ、美味しいね。

伊 あと、帝国ホテル（「パークサイドダイナー」）のシルバーダラーパンケーキ…。

舘 はいはい、帝国ホテルのシルバーダラーパンケーキも美味しいね…。

プ 白玉ぜんざい！

舘 白玉ぜんざい！どこだっけ？

マ ザ・キャピトルホテル東急の「ORIGAMI」ですね。あとは、ホテルニューオータニ（「パティスリー SATSUKI」）のチョコレートシフォンケーキも。

舘 …君たちが好きなもの言ってない？！（笑）

舘ひろしさん

一同（笑）

舘 …と、いうわけで、和洋問わず甘いものが好きです。（笑）

――ありがとうございます、一つは難しそうですね。（笑）では、究極の選択です。その大好きな甘いものが食べられなくなるのと、免許返納、どちらか選ばれなければならない場合、どちらを選ばれますか？

舘 免許返納です！（きっぱりと）

――ありがとうございます！

『免許返納!?』は6月19日全国ロードショー！

©2026「免許返納!?」製作委員会

『免許返納!?』で舘さんが演じる主人公は映画スター・南条弘(なんじょうひろし)。順風満帆な俳優人生を歩み続け、最近では芸術映画でも数々の映画賞を総なめするまでに至った南条ですが、心の奥底では「アクション映画をやりたい」と常々思っていました。

そんな矢先、その腐れ縁の俳優仲間が映画の撮影前にバイク事故を起こしてしまいます。

同世代の親しい俳優としてメディアからコメントを求められた南条は意図せず世間から喝采を浴びてしまうことに。「さすがスター俳優、南条弘！」「南条最高！」と持ち上げられ、一人歩きした世論はいつしかマネージャーや家族をも巻き込み、拡大解釈されてしまいます。

ついには、「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」といった声まで上がるように…。クルマやバイクに乗ってまだまだアクションをやりたい映画スター・南条弘は、人生最大のこのピンチをどう切り抜けるのでしょうか？（公式HPより）

プロフィール

舘ひろしさん

舘ひろし（たち・ひろし）

1950年3月31日生まれ、愛知県名古屋市出身。1976年に「暴力教室」（東映）で俳優デビュー。1986年に主演した連続テレビドラマ「あぶない刑事」のダンディな刑事・鷹山敏樹役で大ブレイク。1994年の映画「免許がない！」や、2006年のNHK大河ドラマ「功名が辻」、2007年の連続TVドラマ「パパとムスメの7日間」(TBS)他、アクションのみならずコメディからラブロマンス、シリアスな役まで、幅広いキャラクターで主役を務める。

【衣装】

スカーフ STEFANO CAU（ステファノ カウ） 8,800円 ※バインドPR(03-6416-0441)

ニット DRUMOHR（ドルモア） 46,200円 ※バインドPR(03-6416-0441)

パンツ TAGLIATORE（タリアトーレ） 66,000円 ※トレメッツオ(03-5464-1158)

ジャケット TAGLIATORE（タリアトーレ） 112,800円 ※トレメッツオ(03-5464-1158)

文・インタビュー／山本孟毅、写真／大坪尚人（講談社）、ヘアメイク／岩淵賀世、スタイリスト／中村抽里

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