伊藤二花が4差20位発進 谷田侑里香は出遅れ/米女子下部ツアー
＜ファイアキーパーズ・カジノ・ホテル選手権 初日◇12日◇ザ・メダリストGC（ミシガン州）◇6661ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。トータル6アンダー・単独首位にイン・シアオウェン（中国）が立った。
【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
日本勢は2人が出場。伊藤二花が6バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「70」で回り、2アンダー・20位タイ発進。谷田侑里香は「77」と崩れ、5オーバー・124位タイと出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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