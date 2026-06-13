◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

卓球五輪金メダリストを父に持つ中国の１６歳のアマチュア、劉宇婕（リュウ・ユジ）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算６アンダーの１５位で決勝ラウンドに進んだ。中国卓球協会会長も歴任した父・劉国梁（リュウ・コクリョウ）氏（５０）が見守る中、将来の親子金メダルを目標に掲げた。２位で出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が５連続を含む８バーディー、１ボギーの６５をマークし、１５アンダーの単独首位に浮上した。

真っ白なプリーツスカートを風に揺らしながら、劉宇婕がはつらつとしたプレーを見せた。「２日間楽しく回れている。日本のプロだったり、このコースだったり、学ぶことがたくさんある」。前半１２番で１メートル強のチャンスが決まらず我慢の展開を強いられたが、後半に２つ伸ばすたくましさを披露した。昨年のマスターズＧＣレディース（１６位）以来２度目の日本ツアーで再び予選を突破。幼稚園からインターナショナルスクールに通う１６歳は、流暢な英語で取材に応じた。

ロープの外には厳しくも優しい視線を送る一人の男性がいた。父の劉国梁だ。卓球の男子シングルで１９９６年アトランタ五輪金メダル、９９年世界選手権優勝。引退後も中国ナショナルチームの総監督として数々のタイトルをもたらし、卓球協会会長も務めた。中国では五輪、世界選手権、Ｗ杯を全て優勝した選手は「大満貫」と言ってあがめられる。それを達成した数少ないレジェンドだ。

ゴルフを始めたのは３歳半だった。幼い頃からいろんなスポーツを経験してきた。ピアノも習ったことがある。祖父母も両親も姉も、卓球経験者。「私ももちろんやったことはあるし、今でも見るのは好きだけど、私だけ違う道を選んだ。ゴルフが一番自分に合っていた。外でプレーできるし、旅もできるし、いろんな人に会えるから」。「ゴルフがやりたい」と両親に伝えた際、「やりたいことをサポートするよ」と愛ある言葉をかけられた。

身長は１６６センチで、飛距離はキャリーで２５５ヤードを誇る。３月の米ツアー、ブルーベイＬＰＧＡで１２位に入った逸材は将来、プロとして活躍することが目標。種目は違えど、親子での五輪金メダルは「一つの夢」でもある。「五輪は一番大きな大会の一つだし、４年に１回しか開催されない。国を代表してプレーすることは素晴らしいこと。でもまずはそれに参加できるようにならないといけない」。伸びしろの塊は、さらなる成長を見据えている。（高木 恵）