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【悲惨】倒産に繋がる危険な自己資本比率を知っていますか？財務のプロが徹底解説します。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【悲惨】倒産に繋がる危険な自己資本比率を知っていますか？財務のプロが徹底解説します。」を公開した。動画では、のべ1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、中小企業が陥りがちな「危険な自己資本比率」の目安と、強い財務体質を作るための具体的な施策について解説している。



市ノ澤氏はまず、自己資本比率を「総資本に占める純資産（自分の集めてきたお金）の割合」と定義する。他人資本である借金はいずれ手元から出ていくお金であるため、自己資本比率が高いほうが会社の安全性は高まると語る。その上で、多くの中小企業が「10%未満」という危険水域に突入していると警鐘を鳴らす。その根本的な原因について、日本の中小企業の7割が赤字であり、赤字を出すたびに自己資本（純資産）が減少し続けているためだと指摘した。



一方で、安全と言える自己資本比率の合格ラインは「30%」であると明言する。金融機関もこの数値を優秀さの基準の一つとして見ており、30%を超えれば資金繰りが安定し、企業の存続可能性が大幅に高まると説明している。さらに市ノ澤氏は、借金を無理に返済して自己資本比率を上げる行為は、手元のキャッシュがなくなるため危険であると語り、本質的に自己資本を増やすための「3つの施策」を提示した。



一つ目は「無駄遣いをしない」こと。利益を減らすだけの経費の使用は、自己資本の減少に直結すると説く。二つ目は「未来費用」を使うこと。目先の節税ではなく、将来の利益を生み出すための投資に資金を回す重要性を強調する。そして三つ目は、貸借対照表から逆算した根拠のある「経営計画を作成する」こと。説得力のある計画がなければ、金融機関からの融資も引き出せないと語る。



動画の最後で市ノ澤氏は「会社を潰したくなければ強い財務体質は必須要件」と断言する。目先の節税や無計画な経費使用を見直し、自己資本の額と比率を意識した経営を行うことこそが、倒産を防ぎ、企業を成長させるための最大の鍵となるようだ。