アンミカ、“縫う女”だった「枕、シーツ、カーテンまで」 相手の浮気発覚で決別「裸足で6駅ぐらい歩いて、はさみで全部切った」
ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が、あす14日午後9時からABEMAで放送開始される。それに先立って行われた合同取材会では、アンミカが過去の恋愛事情を明かした。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が出席した。
番組にちなみ、過去の恋愛で拗らせた話を問われると、アンミカは「若いときは、とっても重い女だったんです」とポツリ。「貧乏カップルだったから、枕、シーツ、カーテンまで縫う女だったんです。夜なべして、全部縫う女だったんです」と明かした。
しかし、浮気をされていたそう。本人と浮気相手に対峙したのち、「裸足で6駅ぐらい歩いて、（帰宅して）全部、はさみで切ったんです」と苦笑い。「ここまでやって、やりすぎる女だと気づいて、そこからやりたいことを六分で留めて、縫わない女になりました」と語った。
ミシン一家で育ったというアンミカは「一生懸命頑張っているのに、うまくいかない人」を見ると、放っておけず、（何もかも）縫ってあげるほど世話を焼きたくなってしまっていたそう。「だまされやすく、甘えられると断れないところがあった」と分析し、「甘えてくる人を見極め、そこからは落ち着いた恋愛をしていると思います」と振り返った。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が出席した。
しかし、浮気をされていたそう。本人と浮気相手に対峙したのち、「裸足で6駅ぐらい歩いて、（帰宅して）全部、はさみで切ったんです」と苦笑い。「ここまでやって、やりすぎる女だと気づいて、そこからやりたいことを六分で留めて、縫わない女になりました」と語った。
ミシン一家で育ったというアンミカは「一生懸命頑張っているのに、うまくいかない人」を見ると、放っておけず、（何もかも）縫ってあげるほど世話を焼きたくなってしまっていたそう。「だまされやすく、甘えられると断れないところがあった」と分析し、「甘えてくる人を見極め、そこからは落ち着いた恋愛をしていると思います」と振り返った。