Snow Man渡辺翔太＆芳根京子、トップアイドルの“証”と確かな演技力の応酬 フライングにダンス…目離せぬステージ【「ウェンディ＆ピーターパン」ゲネプロレポ】
【モデルプレス＝2026/06/13】Snow Manの渡辺翔太と女優の芳根京子がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」が6月12日より東京・THEATER MILANO-Zaより開幕。本記事では公開ゲネプロの様子をレポートする。＜※ネタバレあり＞
【写真】スノメンバー、芳根京子も絶賛のフライングシーン
世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作は、ダンス、フライング、小道具、美術、映像などを駆使した“フィジカルシアター”のスタイルと、スペクタクルでマジカルな美しい舞台で話題となり、2013年より英国内で再演を重ねてきた。そして2026年、ジョナサン・マンビィ氏の演出によりさらなる進化を遂げ、日本再演を迎える。芳根はウェンディ、渡辺はピーターパンを演じる。
舞台は1908年のロンドン、ダーリング家の子供部屋からスタートする。そこには、ウェンディ、ジョン（鳥越裕貴）、マイケル（松岡広大）、そして体の弱い末っ子のトム（木村風太）がいた。ベッドから飛び起きて叫ぶジョン、ライフルを構えて無邪気に“戦争ごっこ”に興じる子供たちの姿は、一瞬にして観客を物語の世界へと誘う。子供たちが葬送行進曲を口ずさむ中、ミセス・ダーリング（池谷のぶえ）とミスター・ダーリング（石丸幹二）が登場し、家族の温かい日常が描かれた。
しかし、トムが熱を出し、医者の見立てがあまり良くないその夜、暗転した中央奥の窓からピーターパンが仁王立ちで現れ、トムをどこかへ連れ去ってしまった。それから1年後のある日の夜、子供部屋の窓が開き再びピーターパンが現れる。驚くウェンディはジョンとマイケルを叩き起こし、トムを探しにいくため、ピーターパンたちと一緒にネバーランドへ旅立つのだった。
天真爛漫な姿から一転、弟を失い祈りを捧げるウェンディ。その儚くも力強い表情は、普段の芳根の朗らかなキャラクターからは想像もつかない。雷鳴とともにピーターパンが舞い戻ると、妖精の粉を纏った子供たちが夜空へ。5人がロンドンの街を見下ろしながらネバーランドへ飛び立つフライングシーンは、ため息が出るほどマジカルで美しい一幕のハイライトとなる。
フック船長（石丸）率いる海賊たちとの戦闘では、渡辺が長年培ってきた激しくも美しい殺陣の技術が光る。アイドルとして極めてきたスピード感と鋭い身のこなしが、ステージに心地よい緊張感を走らせる。一転してハーモニカを吹き鳴らし踊るシーンでは、抜群のリズム感による軽やかなダンスで魅了。そこへ寄り添うウェンディの可憐さもいっそう際立っていく。
彼が「アイドルとして生きてきた証」のすべてが、このピーターパンという役にこれ以上ない説得力を与えている。ステージで何万人もの視線を浴びてきた彼だからこそ放つことのできる圧倒的な華が、孤独を抱えながらも絶対的なリーダーとして君臨するピーターパンのカリスマ性と完璧にシンクロした。これに対峙する芳根もまた、数々の名作で培った演技力で応戦。弟を想う気持ちと少女の無邪気さを繊細に表現し、ピーターパンの輝きをさらに引き立てる見事なヒロイン像を確立している。
2人の圧倒的な存在感と確かな表現力は、ファンタジーの世界へと観客を深く引き込み、劇場にいるすべての人を瞬時に魅了するだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノメンバー、芳根京子も絶賛のフライングシーン
◆渡辺翔太＆芳根京子主演「ウェンディ＆ピーターパン」
世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作は、ダンス、フライング、小道具、美術、映像などを駆使した“フィジカルシアター”のスタイルと、スペクタクルでマジカルな美しい舞台で話題となり、2013年より英国内で再演を重ねてきた。そして2026年、ジョナサン・マンビィ氏の演出によりさらなる進化を遂げ、日本再演を迎える。芳根はウェンディ、渡辺はピーターパンを演じる。
◆渡辺翔太＆芳根京子、圧巻演技で魅了
舞台は1908年のロンドン、ダーリング家の子供部屋からスタートする。そこには、ウェンディ、ジョン（鳥越裕貴）、マイケル（松岡広大）、そして体の弱い末っ子のトム（木村風太）がいた。ベッドから飛び起きて叫ぶジョン、ライフルを構えて無邪気に“戦争ごっこ”に興じる子供たちの姿は、一瞬にして観客を物語の世界へと誘う。子供たちが葬送行進曲を口ずさむ中、ミセス・ダーリング（池谷のぶえ）とミスター・ダーリング（石丸幹二）が登場し、家族の温かい日常が描かれた。
しかし、トムが熱を出し、医者の見立てがあまり良くないその夜、暗転した中央奥の窓からピーターパンが仁王立ちで現れ、トムをどこかへ連れ去ってしまった。それから1年後のある日の夜、子供部屋の窓が開き再びピーターパンが現れる。驚くウェンディはジョンとマイケルを叩き起こし、トムを探しにいくため、ピーターパンたちと一緒にネバーランドへ旅立つのだった。
天真爛漫な姿から一転、弟を失い祈りを捧げるウェンディ。その儚くも力強い表情は、普段の芳根の朗らかなキャラクターからは想像もつかない。雷鳴とともにピーターパンが舞い戻ると、妖精の粉を纏った子供たちが夜空へ。5人がロンドンの街を見下ろしながらネバーランドへ飛び立つフライングシーンは、ため息が出るほどマジカルで美しい一幕のハイライトとなる。
フック船長（石丸）率いる海賊たちとの戦闘では、渡辺が長年培ってきた激しくも美しい殺陣の技術が光る。アイドルとして極めてきたスピード感と鋭い身のこなしが、ステージに心地よい緊張感を走らせる。一転してハーモニカを吹き鳴らし踊るシーンでは、抜群のリズム感による軽やかなダンスで魅了。そこへ寄り添うウェンディの可憐さもいっそう際立っていく。
彼が「アイドルとして生きてきた証」のすべてが、このピーターパンという役にこれ以上ない説得力を与えている。ステージで何万人もの視線を浴びてきた彼だからこそ放つことのできる圧倒的な華が、孤独を抱えながらも絶対的なリーダーとして君臨するピーターパンのカリスマ性と完璧にシンクロした。これに対峙する芳根もまた、数々の名作で培った演技力で応戦。弟を想う気持ちと少女の無邪気さを繊細に表現し、ピーターパンの輝きをさらに引き立てる見事なヒロイン像を確立している。
2人の圧倒的な存在感と確かな表現力は、ファンタジーの世界へと観客を深く引き込み、劇場にいるすべての人を瞬時に魅了するだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】