“顔面刷新”で「超イケメン」に！

2026年3月26日、トヨタの南アフリカ法人が現地生産するミドルSUV「カローラクロス」のスポーティーグレード「GR-S」を改良したと発表しました。外観や装備の見直しが行われたことで注目を集め、公開後にはユーザーからの反応も寄せられています。

カローラシリーズは1966年の初代登場以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台超を販売してきたトヨタの主力モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「カローラ“クロス”」です！ 画像で見る（88枚）

各地域のニーズに合わせて発展を続ける中、世界的なSUV需要の高まりを背景にシリーズ初のSUVとして誕生したのがカローラクロスです。

南アフリカ市場には2021年に投入され、2025年には2万2191台を販売し、同国で“最も売れているSUV”としての地位を確立しました。

現地生産による安定した供給体制と商品力の高さが支持を集めています。

グレードは「XI」「XS」「XR」、そしてスポーティーな「GR-S」の4種類で、前3グレードはすでに改良済み。今回GR-Sにも手が加えられたことで、ラインナップ全体のアップデートが完了しました。

ボディサイズは全長4460mm×全幅1825mm×全高1620mm、ホイールベース2640mm、最低地上高160mm。

エクステリアではフロントグリルのフレームカラーがブラックからボディ同色へ変更され、トヨタマークを貫く横バーも廃止されました。

新デザインの18インチ6スポーク切削加工アルミホイールやロアガードと組み合わせることで、より引き締まった印象に仕上げられています。

インテリアはブラック基調にレッドステッチを配したスポーティーな雰囲気を継承しつつ、ヘッドレストの「GR」ロゴが従来のブラックからカラー仕様へ変更され、アクセントが強調されました。

パワートレインは1.8リッター直列4気筒ガソリン、または同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類。

ボディカラーはホワイト、シルバー、レッドの3色で、いずれもGR-S専用のブラックルーフを組み合わせたツートーン仕様となっています。

価格はガソリン車が52万7000ランド（約500万円 2026年5月下旬時点 以下同）、ハイブリッド車が56万9700ランド（約550万円）です。

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ユーザーからは「フロントの印象が締まった」「GRらしい雰囲気になった」といったデザイン面の声が寄せられています。

ツートーン仕様を評価する反応もあり、「この色使いはいい」といったコメントも見られました。

今回の改良により、南アフリカ市場での存在感がさらに高まりそうです。